हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘द केरल स्टोरी’ के सेट पर रो पड़ी पूरी टीम, अदा शर्मा ने सुनाया टेलीफोन सीन का इमोशनल किस्सा

‘द केरल स्टोरी’ के सेट पर रो पड़ी पूरी टीम, अदा शर्मा ने सुनाया टेलीफोन सीन का इमोशनल किस्सा

Adah Sharma: क्या आप जानते हैं कि ‘द केरल स्टोरी’ का एक सीन सिंगल टेक में शूट किया गया था? और इसी सीन में डायरेक्टर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक सभी रो पड़े थे.आइऐ जानते है इसके पीछे की पूरी स्टोरी.

By : आईएएनएस  | Updated at : 08 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Adah Sharma: क्या आप जानते हैं कि ‘द केरल स्टोरी’ का एक सीन सिंगल टेक में शूट किया गया था? और इसी सीन में डायरेक्टर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक सभी रो पड़े थे.आइऐ जानते है इसके पीछे की पूरी स्टोरी.

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ ने दर्शकों के दिलों को छू लिया था. इस फिल्म का एक खास और बेहद इमोशनल सीन ऐसा था जिसे सिंगल टेक में शूट किया गया और इस सीन को शूट करते समय डायरेक्टर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक सभी रो पड़े थे.आज हम इसी सीन के पीछे की कहानी और अदा शर्मा के अनुभव के बारे में जानेंगे.

1/7
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली. फिल्म का एक खास और इमोशनल सीन है जिसमें अदा शर्मा अपने किरदार शालिनी उन्नीकृष्णन के रूप में अपनी मां से फोन पर बात करती हैं.
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली. फिल्म का एक खास और इमोशनल सीन है जिसमें अदा शर्मा अपने किरदार शालिनी उन्नीकृष्णन के रूप में अपनी मां से फोन पर बात करती हैं.
2/7
हाल ही में अदा ने इस सीन के पीछे का मजेदार लेकिन बहुत इमोशनल किस्सा शेयर किया.
हाल ही में अदा ने इस सीन के पीछे का मजेदार लेकिन बहुत इमोशनल किस्सा शेयर किया.
Published at : 08 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Adah Sharma Bollywood 'The Kerala Story

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट हिंसा, कितने किरदार, कितने गुनहगार? | Turkman Gate
Delhi Bulldozer Action: तुर्कमान गेट इलाके में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, Delhi पुलिस Nadvi को भेजगी समन
Greater Noida के Delta 1 में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई बीमार, प्रशासन पर लगा नजरअंदाजी का आरोप
Sansani:दिल्ली में 'पत्थरबाज' गुंडों का कोहराम! | Crime
Delhi Bulldozer Action: Delhi Police को Youtuber Salman की पुलिस को तलाश ! | Turkman Gate

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
विश्व
US Military Budget: ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Celebrities
'यह असहनीय वेदना...' अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर छलका मनोज मुंतशिर का दर्द
रिलेशनशिप
Modern Dating Culture: आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
आपके पार्टनर का भी है बैकअप पार्टनर? 6 में से 1 इंसान की जिंदगी में होता है कोई न कोई और
यूटिलिटी
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
ट्रैक्टर खरीदने वालों को कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे मदद कर रही हरियाणा सरकार?
Home Tips
Cabbage Cleaning Tips: पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
पत्ता गोभी काटते समय क्या सावधानी बरतें, जिससे गलती से भी न रहे कीड़ा? जानें आसान ट्रिक
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget