'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?
Akshaye Khanna Upcoming Movies: अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं. आने वाले महीनों में वे 6 बड़ी फिल्मों में इंटेंस, मिथिकल और नेगेटिव रोल्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेंगे.
अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह है उनका दमदार कमबैक. धुरंधर में अपने इंटेंस और लेयर्ड किरदार से फैंस का दिल जीतने के बाद अब वे लगातार 6 नई फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अलग-अलग जॉनर, पावरफुल रोल्स और पैन-इंडिया अपील,अक्षय की आने वाली फिल्मों की लाइनअप साफ दिखाती है कि वह सिर्फ लौट नहीं रहे, बल्कि अपनी दूसरी इनिंग्स को और भी धमाकेदार बनाने आए हैं.
Published at : 10 Dec 2025 02:51 PM (IST)
