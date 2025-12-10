'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?

क्योंकि अक्षय खन्ना ओवर-एक्टिंग नहीं करते हैं, वे एक्टिंग जीते हैं. उनकी आइज़ , बॉडी-लैंग्वेज , और डायलॉग-डिलीवरी इतनी नैचुरल होती है कि ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाती है.धुरंधर के बाद उनका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया है. हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है.2026–27 अक्षय खन्ना के लिए गोल्डन ईयर्स साबित होने वाले हैं. ओटीटी, बॉलीवुड और साउथ हर प्लेटफॉर्म पर उनका डोमिनेंस साफ दिख रहा है.