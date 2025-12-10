हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?

'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?

Akshaye Khanna Upcoming Movies: अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं. आने वाले महीनों में वे 6 बड़ी फिल्मों में इंटेंस, मिथिकल और नेगेटिव रोल्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Akshaye Khanna Upcoming Movies: अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं. आने वाले महीनों में वे 6 बड़ी फिल्मों में इंटेंस, मिथिकल और नेगेटिव रोल्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेंगे.

अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह है उनका दमदार कमबैक. धुरंधर में अपने इंटेंस और लेयर्ड किरदार से फैंस का दिल जीतने के बाद अब वे लगातार 6 नई फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. अलग-अलग जॉनर, पावरफुल रोल्स और पैन-इंडिया अपील,अक्षय की आने वाली फिल्मों की लाइनअप साफ दिखाती है कि वह सिर्फ लौट नहीं रहे, बल्कि अपनी दूसरी इनिंग्स को और भी धमाकेदार बनाने आए हैं.

1/9
बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन बेहद पावरफुल एक्टर्स में से एक, अक्षय खन्ना एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. धुरंधर में उनका इंटेंस और ग्रे-शेड वाला किरदार इतना असरदार था कि सोशल मीडिया पर लोग रणवीर सिंह से ज़्यादा उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. अक्षय की एक्टिंग हमेशा से अलग, लेयर्ड और रियल रही है. और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा स्काई-हाई पहुंच चुकी है.
बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन बेहद पावरफुल एक्टर्स में से एक, अक्षय खन्ना एक बार फिर लाइमलाइट में हैं. धुरंधर में उनका इंटेंस और ग्रे-शेड वाला किरदार इतना असरदार था कि सोशल मीडिया पर लोग रणवीर सिंह से ज़्यादा उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. अक्षय की एक्टिंग हमेशा से अलग, लेयर्ड और रियल रही है. और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा स्काई-हाई पहुंच चुकी है.
2/9
अब सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि अक्षय खन्ना आने वाले महीनों में सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 6 बड़ी फिल्मों के साथ धमाका करने वाले हैं. ये लाइनअप इतनी वेरायटी से भरी है कि साफ पता चलता है. अक्षय अब सिर्फ कमबैक नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी सेकंड-इनिंग्स शुरू कर रहे हैं.
अब सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि अक्षय खन्ना आने वाले महीनों में सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 6 बड़ी फिल्मों के साथ धमाका करने वाले हैं. ये लाइनअप इतनी वेरायटी से भरी है कि साफ पता चलता है. अक्षय अब सिर्फ कमबैक नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी सेकंड-इनिंग्स शुरू कर रहे हैं.
3/9
'इक्का'- ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.अक्षय और सनी की जोड़ी पहले भी हिट रही है. इस बार दोनों का इंटेंस फेस-ऑफ देखने को मिलेगा. ऑडियंस पहले से ही इस कोलैबोरेशन को लेकर सुपर-एक्साइटेड है.
'इक्का'- ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.अक्षय और सनी की जोड़ी पहले भी हिट रही है. इस बार दोनों का इंटेंस फेस-ऑफ देखने को मिलेगा. ऑडियंस पहले से ही इस कोलैबोरेशन को लेकर सुपर-एक्साइटेड है.
4/9
'महाकाली'-अक्षय पहली बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आएंगे और इसमें वे “शुक्राचार्य” जैसा पावरफुल मिथिकल किरदार निभा रहे हैं. उनका लुक और रोल दोनों ही बेहद इम्पैक्टफुल बताए जा रहे हैं. शूटिंग भी फुल स्विंग में है.
'महाकाली'-अक्षय पहली बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आएंगे और इसमें वे “शुक्राचार्य” जैसा पावरफुल मिथिकल किरदार निभा रहे हैं. उनका लुक और रोल दोनों ही बेहद इम्पैक्टफुल बताए जा रहे हैं. शूटिंग भी फुल स्विंग में है.
5/9
'दृश्यम 3'- दृश्यम फ्रेंचाइज़ी में अक्षय की एंट्री पहले ही सुपर-हिट थी. अब तीसरे पार्ट में उनका रोल कहानी को एक नई डायरेक्शन देगा. फैंस इस फिल्म को लेकर पहले से ही हाइप्ड हैं.
'दृश्यम 3'- दृश्यम फ्रेंचाइज़ी में अक्षय की एंट्री पहले ही सुपर-हिट थी. अब तीसरे पार्ट में उनका रोल कहानी को एक नई डायरेक्शन देगा. फैंस इस फिल्म को लेकर पहले से ही हाइप्ड हैं.
6/9
'सेक्शन 84'-ये प्रोजेक्ट फाइनल-स्टेज में है. रिपोर्ट्स कहती हैं कि अक्षय का किरदार बेहद डीप, इमोशनल और पावर-ड्रिवन होगा. कोर्टरूम-ड्रामा और थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स उम्मीद की जा रही है.
'सेक्शन 84'-ये प्रोजेक्ट फाइनल-स्टेज में है. रिपोर्ट्स कहती हैं कि अक्षय का किरदार बेहद डीप, इमोशनल और पावर-ड्रिवन होगा. कोर्टरूम-ड्रामा और थ्रिलर का ज़बरदस्त मिक्स उम्मीद की जा रही है.
7/9
'अनटाइटल्ड स्पाई-थ्रिलर' -इस नई स्पाई-थ्रिलर में अक्षय एक डेंजरस विलेन के रूप में दिखेंगे. कहा जा रहा है कि ये उनका सबसे डेयरिंग नेगेटिव रोल होगा. उनकी स्क्रीन-प्रेज़ेंस ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बताई जा रही है.
'अनटाइटल्ड स्पाई-थ्रिलर' -इस नई स्पाई-थ्रिलर में अक्षय एक डेंजरस विलेन के रूप में दिखेंगे. कहा जा रहा है कि ये उनका सबसे डेयरिंग नेगेटिव रोल होगा. उनकी स्क्रीन-प्रेज़ेंस ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बताई जा रही है.
8/9
'धुरंधर पार्ट 2'-सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रहमान की शैडो वापस आएगी,क्योंकि पहले पार्ट में उनका किरदार खत्म हो चुका था, लेकिन मेकर्स ने हिंट दिया है कि सीक्वल में उनका फ्लैशबैक या शॉर्ट-कमबैक दिख सकता है.
'धुरंधर पार्ट 2'-सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रहमान की शैडो वापस आएगी,क्योंकि पहले पार्ट में उनका किरदार खत्म हो चुका था, लेकिन मेकर्स ने हिंट दिया है कि सीक्वल में उनका फ्लैशबैक या शॉर्ट-कमबैक दिख सकता है.
9/9
क्योंकि अक्षय खन्ना ओवर-एक्टिंग नहीं करते हैं, वे एक्टिंग जीते हैं. उनकी आइज़ , बॉडी-लैंग्वेज , और डायलॉग-डिलीवरी इतनी नैचुरल होती है कि ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाती है.धुरंधर के बाद उनका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया है. हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है.2026–27 अक्षय खन्ना के लिए गोल्डन ईयर्स साबित होने वाले हैं. ओटीटी, बॉलीवुड और साउथ हर प्लेटफॉर्म पर उनका डोमिनेंस साफ दिख रहा है.
क्योंकि अक्षय खन्ना ओवर-एक्टिंग नहीं करते हैं, वे एक्टिंग जीते हैं. उनकी आइज़ , बॉडी-लैंग्वेज , और डायलॉग-डिलीवरी इतनी नैचुरल होती है कि ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाती है.धुरंधर के बाद उनका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया है. हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है.2026–27 अक्षय खन्ना के लिए गोल्डन ईयर्स साबित होने वाले हैं. ओटीटी, बॉलीवुड और साउथ हर प्लेटफॉर्म पर उनका डोमिनेंस साफ दिख रहा है.
Published at : 10 Dec 2025 02:51 PM (IST)
Embed widget