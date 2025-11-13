सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें

अदिति राव हैदरी ने अपने स्पेशल डे के लिए मनीष मल्होत्रा का क्रीम सिल्क पर्ल साड़ी कैरी किया है. साड़ी के बॉर्डर में ब्लैक जरी और पर्ल बॉर्डर है जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का डीप नेक ब्लाउज पेयर किया है जिससे उनका आउटफिट का लुक और भी खिल रहा है.