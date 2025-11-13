एक्सप्लोरर
सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें
Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी का लेटेस्ट साड़ी लुक सबका ध्यान खींच रहा है. मनीष मल्होत्रा की इस क्लासिक साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. हर तस्वीर देख अटक जाएंगी सांसे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अपने फैशन और स्टाइल को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. उनका हर एक लुक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. अब एक बार अवॉर्ड फंक्शन के दौरान एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट साड़ी लुक से सबकी तारीफें अपने नाम कर लीं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Nov 2025 07:53 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल
बॉलीवुड
7 Photos
श्रीदेवी की मौत के बाद क्यों लगे थे बंगले में व्हाइट पर्दे, जानें हैरान करने वाली वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल में दिखाई ताकत, थल सेना के मिलकर किया युद्धाभ्यास
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाका Live: IMA ने डॉक्टर शाहीन, AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
साउथ सिनेमा
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion