हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें

सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें

Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी का लेटेस्ट साड़ी लुक सबका ध्यान खींच रहा है. मनीष मल्होत्रा की इस क्लासिक साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. हर तस्वीर देख अटक जाएंगी सांसे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 07:53 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी का लेटेस्ट साड़ी लुक सबका ध्यान खींच रहा है. मनीष मल्होत्रा की इस क्लासिक साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. हर तस्वीर देख अटक जाएंगी सांसे.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी अपने फैशन और स्टाइल को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. उनका हर एक लुक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. अब एक बार अवॉर्ड फंक्शन के दौरान एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट साड़ी लुक से सबकी तारीफें अपने नाम कर लीं.

1/7
अदिति राव हैदरी का फैशन सेंस इंडस्ट्री की कई बड़ी हसीनाओं को पीछे छोड़ सकता है. उन्होंने हमेशा ही अपने कमाल के आउटफिट्स से फैंस को इंप्रेस किया है. इंडियन हो या वेस्टर्न एक्ट्रेस अपने हर एक आउटफिट को परफेक्टली स्टाइल करती हैं.
अदिति राव हैदरी का फैशन सेंस इंडस्ट्री की कई बड़ी हसीनाओं को पीछे छोड़ सकता है. उन्होंने हमेशा ही अपने कमाल के आउटफिट्स से फैंस को इंप्रेस किया है. इंडियन हो या वेस्टर्न एक्ट्रेस अपने हर एक आउटफिट को परफेक्टली स्टाइल करती हैं.
2/7
पूरे सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की इन फोटोज की चर्चा हो रही है. सुपर वुमनिया अवॉर्ड फंक्शन के दौरान एक्ट्रेस ने अपने इस क्लासी लुक से इवेंट में चार चांद लगा दिया. मनीष मल्होत्रा की इस डिजाइनर साड़ी में अदिति राव हैदरी को देख आप भी उनके मुरीद बन जाएंगे.
पूरे सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की इन फोटोज की चर्चा हो रही है. सुपर वुमनिया अवॉर्ड फंक्शन के दौरान एक्ट्रेस ने अपने इस क्लासी लुक से इवेंट में चार चांद लगा दिया. मनीष मल्होत्रा की इस डिजाइनर साड़ी में अदिति राव हैदरी को देख आप भी उनके मुरीद बन जाएंगे.
3/7
अपने इस कमाल के आउटफिट में अदिति ने अलग-अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की. हर एक फोटो पर आपका दिल आ जाएगा. फैंस भी अभिनेत्री के इस पोस्ट पर अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस ने ये साबित किया कि वो स्टाइल के मामले में सबको टक्कर दे सकती हैं.
अपने इस कमाल के आउटफिट में अदिति ने अलग-अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की. हर एक फोटो पर आपका दिल आ जाएगा. फैंस भी अभिनेत्री के इस पोस्ट पर अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. एक बार फिर एक्ट्रेस ने ये साबित किया कि वो स्टाइल के मामले में सबको टक्कर दे सकती हैं.
4/7
एक्ट्रेस के आउटफिट से लेकर उनकी एक्सेसरीज सभी बिल्कुल परफेक्टली स्टाइल किए गए हैं जिससे उनका ओवरऑल लुक बहुत क्लासी लग रहा है. अपने इस प्लेन एंब्रॉयडरी साड़ी में भी अदिति का लुक कमाल का है.
एक्ट्रेस के आउटफिट से लेकर उनकी एक्सेसरीज सभी बिल्कुल परफेक्टली स्टाइल किए गए हैं जिससे उनका ओवरऑल लुक बहुत क्लासी लग रहा है. अपने इस प्लेन एंब्रॉयडरी साड़ी में भी अदिति का लुक कमाल का है.
5/7
अदिति राव हैदरी ने अपने स्पेशल डे के लिए मनीष मल्होत्रा का क्रीम सिल्क पर्ल साड़ी कैरी किया है. साड़ी के बॉर्डर में ब्लैक जरी और पर्ल बॉर्डर है जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का डीप नेक ब्लाउज पेयर किया है जिससे उनका आउटफिट का लुक और भी खिल रहा है.
अदिति राव हैदरी ने अपने स्पेशल डे के लिए मनीष मल्होत्रा का क्रीम सिल्क पर्ल साड़ी कैरी किया है. साड़ी के बॉर्डर में ब्लैक जरी और पर्ल बॉर्डर है जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का डीप नेक ब्लाउज पेयर किया है जिससे उनका आउटफिट का लुक और भी खिल रहा है.
6/7
अपने इस ओवरऑल लुक को एक्ट्रेस ने स्लीक बन हेयरस्टाइल से पूरा किया. इसके साथ उन्होंने ग्लौसी मेकअप और सटल लिपस्टिक लगाया है. आंखों में हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने इस सिंपल से साड़ी लुक को और भी क्लासी बना दिया.
अपने इस ओवरऑल लुक को एक्ट्रेस ने स्लीक बन हेयरस्टाइल से पूरा किया. इसके साथ उन्होंने ग्लौसी मेकअप और सटल लिपस्टिक लगाया है. आंखों में हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने इस सिंपल से साड़ी लुक को और भी क्लासी बना दिया.
7/7
एसेसरीज की बात करें तो अदिति राव हैदरी ने स्टेटमेंट चोकर और इयरिंग्स कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग चूड़ियां भी पहनी है जो उनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. अब एक बार फिर अदिति राव हैदरी ने अपने इस स्टाइलिश अवतार सबकी निगाहें अपनी ओर कर ली.
एसेसरीज की बात करें तो अदिति राव हैदरी ने स्टेटमेंट चोकर और इयरिंग्स कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग चूड़ियां भी पहनी है जो उनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. अब एक बार फिर अदिति राव हैदरी ने अपने इस स्टाइलिश अवतार सबकी निगाहें अपनी ओर कर ली.
Published at : 13 Nov 2025 07:53 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari Super Womaniya Awards

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल में दिखाई ताकत, थल सेना के मिलकर किया युद्धाभ्यास
दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल में दिखाई ताकत, थल सेना के मिलकर किया युद्धाभ्यास
दिल्ली NCR
Delhi Blast Live: IMA ने डॉक्टर शाहीन, AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की
दिल्ली धमाका Live: IMA ने डॉक्टर शाहीन, AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
साउथ सिनेमा
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल में दिखाई ताकत, थल सेना के मिलकर किया युद्धाभ्यास
दुश्मनों की कांप जाएगी रूह! भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल में दिखाई ताकत, थल सेना के मिलकर किया युद्धाभ्यास
दिल्ली NCR
Delhi Blast Live: IMA ने डॉक्टर शाहीन, AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की
दिल्ली धमाका Live: IMA ने डॉक्टर शाहीन, AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
साउथ सिनेमा
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
एग्जिट पोल देखे, अब सोशल मीडिया पोल भी देख लीजिए! बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहे यूजर्स?
एग्जिट पोल देखे, अब सोशल मीडिया पोल भी देख लीजिए! बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहे यूजर्स?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget