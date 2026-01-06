शादी के माहौल को हल्का फुल्का और मजाकिया बनाने के लिए जरूरी नहीं कि बच्चे और परिवार की औरतें ही मजाक करें. कभी कभी पंडित जी भी एक दम एक्शन में आकर ऐसी बातें बोल देते हैं कि पूरा मंडप हंसी और ठहाकों से गूंज उठता है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी की रस्मों के दौरान पंडित जी दूल्हे से नोरा फतेही पर मजेदार सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद दूल्हा जो जवाब देता है उसे सुनकर दुल्हन भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है.

पंडित जी ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मंडप के बीच में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है. पंडित जी के हाथ में माइक है और बस सवाल जवाब का सेशन शुरू ही होने वाला है. इतने में पंडित जी दूल्हे से सवाल करते दिखाई देते हैं कि बताओ इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगी. सवाल सुनते ही दूल्हा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है.

शादी के दौरान पंडित जी ने दूल्हे से पूछा 😂

इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगी



दूल्हा बोला: बहन

पंडित जी हँसते हुए बोले: माँ! पैर छूकर प्रणाम कर देना और मेरा हैलो बोल देना 🤣



सब हँस पड़े। यह वीडियो अब 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। pic.twitter.com/M8Qt1RpNSr — JIMMY (@Jimmyy__02) January 6, 2026

जवाब सुन जोर से हंस पड़ी दुल्हन

काफी सोच और विचार के बाद दूल्हा जवाब देता है कि नोरा मेरी बहन लगी. इसके बाद पंडित जी हंसते हैं और कहते हैं कि बहन नहीं मां लगी, कहीं मिल जाए तो प्रणाम करके पैर छू लीजिएगा. इसके बाद तो मानों दुल्हन की हंसी ही नहीं रुकती और वो इतना जोर से हंसती है कि उसकी हंसी देख मंडप में खड़े मेहमान भी जोर जोर से हंसने लगते हैं.

यूजर्स बोले, पंडित जी कैसे जानते हैं नोरा फतेही को

वीडियो को @Jimmyy__02 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पहले पंडित जी से सवाल किया जाए कि वो नोरा फतेही को कैसे जानते हैं. एक और यूजर ने लिखा...पंडित जी ने तो माहौल बना दिया भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पंडित जी भी मजे लेने के मूड में हैं.