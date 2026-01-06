48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'

फिल्म धुरंधर का गाना ‘शरारत’ इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. इसके एनर्जेटिक बीट्स, क्यूट हुकस्टेप और रंग-बिरंगे विजुअल्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. यह खूबसूरत गाना क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान पर फिल्माया गया है, जिनके एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव डांस मूव्स को दर्शकों ने खूब सराहा.

अब इसी गाने की कोरियोग्राफी को लेकर मशहूर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक दिलचस्प खुलासा किया है, जिसने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है.

जबरदस्त रिस्पॉन्स पर नहीं हो रहा यकीन

पिंकविला से बात करते हुए कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस गाने में आई चुनौतियों के बारे में बात की. कोरियोग्राफर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने करियर में पहले कभी किसी गाने के लिए ऐसा जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं देखा. उन्होंने कहा, 'हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हुकस्टेप इतना पॉपुलर हो जाएगा. पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं सच में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं. टचवुड.'

दो दिन में शूट करने के चैलेंज से बढ़ा प्रेशर

कोरियोग्राफर ने खुलासा किया कि गाने की शूटिंग के लिए सिर्फ दो दिन यानी सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया था. इसी दौरान रणवीर सिंह के वेडिंग पोर्शन भी शूट होने थे. कम समय और बड़े स्केल की वजह से प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था.

डेढ़ घंटे करनी पड़ी मशक्कत

आगे विजय ने उस खास शॉट का जिक्र किया जिसमें पर्दे के पीछे से एक-एक कर कलाकार एंट्री लेते हैं. क्रिस्टल आती है, आयशा आती है, और फिर आयशा को पीछे से भागकर आकर जॉइन करना है. उस टेक में हम फंस गए, पता नहीं क्यों! इस सीन में बार-बार कोई न कोई ट्रैक से बाहर हो जा रहा था. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जाकर वो परफेक्ट टेक मिला.

उन्होंने कहा, 'मैं काफी घबरा गया था कि कैसे सब कुछ ठीक होगा. लेकिन वही शॉट अब फिल्म का हिस्सा है और हमेशा के लिए अमर रहेगा. इसलिए आपको वह समय और मेहनत लगानी पड़ती है ताकि सब कुछ सिंक में हो. ऐसा हुआ, लेकिन यह बहुत ही शानदार रहा.

‘आज की रात’ और तमन्ना भाटिया की कोरियोग्राफी

बातचीत में विजय गांगुली ने स्त्री 2 के गाने ‘आज की रात’ पर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का अहम जरिया है. पहले उन्होंने तमन्ना भाटिया को फीमेल डांसर्स के साथ सोचा था, लेकिन कहानी की डिमांड के चलते फीमेल डांसर्स को मेल डांसर्स से रिप्लेस करना पड़ा.