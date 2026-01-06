हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'

48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'

Dhurandhar Song Shararat: 'धुरंधर' का 'शरारत' गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस बीच कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने गाने की कोरियोग्राफी से जुड़ा दिलचस्प खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म धुरंधर का गाना ‘शरारत’ इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. इसके एनर्जेटिक बीट्स, क्यूट हुकस्टेप और रंग-बिरंगे विजुअल्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. यह खूबसूरत गाना क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान पर फिल्माया गया है, जिनके एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव डांस मूव्स को दर्शकों ने खूब सराहा.

अब इसी गाने की कोरियोग्राफी को लेकर मशहूर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक दिलचस्प खुलासा किया है, जिसने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है.

जबरदस्त रिस्पॉन्स पर नहीं हो रहा यकीन
पिंकविला से बात करते हुए कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस गाने में आई चुनौतियों के बारे में बात की. कोरियोग्राफर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने करियर में पहले कभी किसी गाने के लिए ऐसा जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं देखा. उन्होंने कहा, 'हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हुकस्टेप इतना पॉपुलर हो जाएगा. पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं सच में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं. टचवुड.'

दो दिन में शूट करने के चैलेंज से बढ़ा प्रेशर
कोरियोग्राफर ने खुलासा किया कि गाने की शूटिंग के लिए सिर्फ दो दिन यानी सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया था.  इसी दौरान रणवीर सिंह के वेडिंग पोर्शन भी शूट होने थे. कम समय और बड़े स्केल की वजह से प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by B62 Studios Private Limited (@b62studios)

डेढ़ घंटे करनी पड़ी मशक्कत
आगे विजय ने उस खास शॉट का जिक्र किया जिसमें पर्दे के पीछे से एक-एक कर कलाकार एंट्री लेते हैं. क्रिस्टल आती है, आयशा आती है, और फिर आयशा को पीछे से भागकर आकर जॉइन करना है. उस टेक में हम फंस गए, पता नहीं क्यों! इस सीन में बार-बार कोई न कोई ट्रैक से बाहर हो जा रहा था. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद जाकर वो परफेक्ट टेक मिला.

उन्होंने कहा, 'मैं काफी घबरा गया था कि कैसे सब कुछ ठीक होगा. लेकिन वही शॉट अब फिल्म का हिस्सा है और हमेशा के लिए अमर रहेगा. इसलिए आपको वह समय और मेहनत लगानी पड़ती है ताकि सब कुछ सिंक में हो. ऐसा हुआ, लेकिन यह बहुत ही शानदार रहा.

 

‘आज की रातऔर तमन्ना भाटिया की कोरियोग्राफी
बातचीत में विजय गांगुली ने स्त्री 2 के गाने ‘आज की रात’ पर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का अहम जरिया है. पहले उन्होंने तमन्ना भाटिया को फीमेल डांसर्स के साथ सोचा था, लेकिन कहानी की डिमांड के चलते फीमेल डांसर्स को मेल डांसर्स से रिप्लेस करना पड़ा.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Shararat Song Choreographer Vijay Ganguly Ayesha Khan And Krystle D'Souza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court
Ludhiana Firing: लुधियाना में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की दुकान पर की फायरिंग | Hindi News
CM Yogi PC: ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले योगी? | Yogi Adityanath
CM Yogi PC: नए कानून से मजदूरों, किसानों को फायदा - सीएम योगी | Yogi Adityanath | UP Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
'आज की हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता, कहा- 'मैं गलत चीजों में...'
'आज की हीरोइनों से ज्यादा बेहतर दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Best Chaat in Delhi: चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
ट्रेंडिंग
हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो
हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget