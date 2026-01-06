एक्सप्लोरर
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
Simple Lunchbox Recipes: ऑफिस में काम करने के लिए जरूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह फिट हों. इसके लिए जरूरी है कि आपके टिफिन में क्या है जिसको आप खाते हैं ऑफिस के लंच में.
खाने की बात आते ही हम अक्सर हेल्दी और बैलेंस्ड शब्द एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में दोनों अलग मायने रखते हैं. हेल्दी खाना जरूरी पोषक तत्व देता है, जबकि बैलेंस्ड मील में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल होते हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 Jan 2026 03:16 PM (IST)
फूड
7 Photos
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
फूड
6 Photos
नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion