भोजपुरी सिनेमा
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस

Monalisa Viral Photos: एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. एक्ट्रेस ब्लू ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Oct 2025 07:17 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा से टीवी की दुनिया में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया क्वीन भी बन चुकी हैं. हर दिन एक्ट्रेस फैंस के साथ अपने नए लुक की फोटोज शेयर करती हैं. जो अपलोड होते ही वायरल होने लगती है.

मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई सारी ब्यूटीफुल फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में मोनालिसा का ग्लैमरस लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी हुई है.
मोनालिसा ने इस ड्रेस बेबाकी से अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया. एक्ट्रेस की ये अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.
एक्ट्रेस ने अपना लुक लाइट मेकअप, बालों में हाफ पोनीटेल और व्हाइट शूज के साथ कंपलीट किया है.
मोनालिसा ने फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘लाइफ के लिए पोजर...’ इसके साथ एक्ट्रेस ने नजर की कई इमोजी भी बनाई.
एक्ट्रेस की तस्वीरों पर सिर्फ एक घंटे में ही हजारों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स उन्हें बिग बॉस क्वीन भी कहते दिखे.
बता दें कि मोनालिसा ने अपना करियर भोजपुरी सिनेमा से शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने टीवी में कदम रखा और यहां भी अपनी एक्टिंग से छा गई.
Published at : 28 Oct 2025 07:17 PM (IST)
