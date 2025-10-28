एक्सप्लोरर
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस
Monalisa Viral Photos: एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. एक्ट्रेस ब्लू ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आई.
भोजपुरी सिनेमा से टीवी की दुनिया में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया क्वीन भी बन चुकी हैं. हर दिन एक्ट्रेस फैंस के साथ अपने नए लुक की फोटोज शेयर करती हैं. जो अपलोड होते ही वायरल होने लगती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 07:17 PM (IST)
Tags :Bhojpuri Cinema Monalisa
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
भोजपुरी की 'नोरा फतेही' कहते हैं हसीना को, तस्वीरें ऐसी कि पूनम पांडे भी शरमा जाएं
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
छठ पूजा पर ट्रेंडी लुक के लिए ट्राई करें अक्षरा सिंह का ये साड़ी स्टाइल, महापर्व हो जाएगा और भी खास
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
छठ पूजा के लिए चाहिए ट्रेडिशनल लुक, मोनालिसा के साड़ी कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
ब्लू साड़ी, डीपनेक ब्लाउज में मोनालिसा ने फिर दिखाया देसी अवतार, तस्वीरें वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
800 राहत केंद्र, 140 तैराक नावों के साथ तैनात, CM नायडू ने लिया जायजा... आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचा मोंथा चक्रवात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
बॉलीवुड
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
बैकलेस ब्लू ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion