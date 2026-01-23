हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border की बम्पर ओपनिंग से गदगद हुए सनी देओल, वरुण धवन ने छुए पैर, देखें लेटेस्ट Pics

Border की बम्पर ओपनिंग से गदगद हुए सनी देओल, वरुण धवन ने छुए पैर, देखें लेटेस्ट Pics

Border 2 Screening: बॉर्डर 2 की बम्पर ओपनिंग के बाद इसकी स्क्रीनिंग से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें सनी देओल और वरुण धवन बेहद खुश नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 10:28 PM (IST)
Border 2 Screening: बॉर्डर 2 की बम्पर ओपनिंग के बाद इसकी स्क्रीनिंग से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें सनी देओल और वरुण धवन बेहद खुश नजर आए.

'बॉर्डर 2' फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर चौके- छक्के मार रही है. इस फिल्म ने अपने पहले दिन की कमाई से ही कई फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसी बीच वरुण धवन और सनी देओल फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान साथ में नजर आए. दोनों के चेहरों पर फिल्म की सक्सेस की खुशी साफ नजर आ रही थी.

1/7
'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद इसकी स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट समेत अन्य बॉलीवुड सेलेब्स भी नजर आए.
'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद इसकी स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट समेत अन्य बॉलीवुड सेलेब्स भी नजर आए.
2/7
इस दौरान फिल्म रिलीज के बाद पहली बार वरुण धवन और सनी देओल साथ में नजर आए. इन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.
इस दौरान फिल्म रिलीज के बाद पहली बार वरुण धवन और सनी देओल साथ में नजर आए. इन दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.
Published at : 23 Jan 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2

मनोरंजन फोटो गैलरी

