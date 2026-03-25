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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लापता लेडीज' की 'जया' संग रिलेशनशिप में हैं रोहित सराफ, पिछले साल से गुपचुप चल रहा है अफेयर!

'लापता लेडीज' की 'जया' संग रिलेशनशिप में हैं रोहित सराफ, पिछले साल से गुपचुप चल रहा है अफेयर!

बॉलीवुड एक्टर रोहित सराफ इस बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो लापता लेडीज की जया पर दिल हार बैठे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Mar 2026 11:52 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रोहित सराफ इस बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो लापता लेडीज की जया पर दिल हार बैठे हैं.

रोहित सराफ को लेकर कहा जा रहा है कि वो लापता लेडीज फेम प्रतिभा रांटा को गुपचुप तरीके से पिछले एक साल से डेट कर रहे हैं. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

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रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा को पिछले साल निखिल आडवाणी की दीवाली पार्टी में एक साथ देखा गया था, तभी से दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियों में छा गई थी.
रोहित सराफ और प्रतिभा रांटा को पिछले साल निखिल आडवाणी की दीवाली पार्टी में एक साथ देखा गया था, तभी से दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियों में छा गई थी.
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इतना ही नहीं रोहित और प्रतिभा को दिवाली पार्टी में एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा गया था.
इतना ही नहीं रोहित और प्रतिभा को दिवाली पार्टी में एक जैसे कपड़े पहने हुए देखा गया था.
Published at : 25 Mar 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Rohit Saraf Pratibha Ranta Laapata Ladies

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