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'लापता लेडीज' की 'जया' संग रिलेशनशिप में हैं रोहित सराफ, पिछले साल से गुपचुप चल रहा है अफेयर!
बॉलीवुड एक्टर रोहित सराफ इस बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो लापता लेडीज की जया पर दिल हार बैठे हैं.
रोहित सराफ को लेकर कहा जा रहा है कि वो लापता लेडीज फेम प्रतिभा रांटा को गुपचुप तरीके से पिछले एक साल से डेट कर रहे हैं. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
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Published at : 25 Mar 2026 11:52 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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