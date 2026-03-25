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अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता के बर्थडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट
Anil Kapoor Wife Sunita Birthday: एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर आज, 25 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर अनिल कपूर ने उन्हें बड़े ही खास अंदाज में विश किया हैं.
अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर को बडे़ ही खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और एक इमोशनल और दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.
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Published at : 25 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Tags :Anil Kapoor Sunita Kapoor
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प्रेम कुमारJournalist
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