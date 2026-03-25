हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनिल कपूर ने पत्नी सुनीता के बर्थडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता के बर्थडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट

Anil Kapoor Wife Sunita Birthday: एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर आज, 25 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर अनिल कपूर ने उन्हें बड़े ही खास अंदाज में विश किया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Anil Kapoor Wife Sunita Birthday: एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर आज, 25 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर अनिल कपूर ने उन्हें बड़े ही खास अंदाज में विश किया हैं.

अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर को बडे़ ही खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और एक इमोशनल और दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

1/7
आज 25 मार्च को अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर अनिल कपूर ने सुनीता के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया.
आज 25 मार्च को अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर अनिल कपूर ने सुनीता के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया.
2/7
अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर सुनीता के साथ कई फोटोज शेयर की. कुछ तस्वीरों में ये कपल साथ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे है.
अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर सुनीता के साथ कई फोटोज शेयर की. कुछ तस्वीरों में ये कपल साथ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे है.
Published at : 25 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor Sunita Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'द साबरमती रिपोर्ट' के बाद अब 'द टेरर रिपोर्ट' लेकर आ रहीं एकता कपूर, 'शेरशाह' फेम डायरेक्टर करेंगे फिल्म निर्देशित
अब 'द टेरर रिपोर्ट' लेकर आ रहीं एकता कपूर, सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है फिल्म
मनोरंजन
Dhurandhar 2 BO Day 7 Live: 'धुरंधर 2' रिलीज के 7वें दिन हो जाएगी 600 करोड़ के पार! दोपहर 12 बजे तक कमा डाले 6 करोड़
'धुरंधर 2' रिलीज के 7वें दिन हो जाएगी 600 करोड़ के पार! दोपहर 12 बजे तक कमा डाले 6 करोड़
मनोरंजन
O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
मनोरंजन
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, तीन दिन में 13सौ करोड़ से ज्यादा कर डाली कमाई
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, 3 दिन में कलेक्शन 13सौ करोड़ के पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
ओटीटी
O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget