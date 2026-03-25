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दो-दो घड़ियों में टाइम देखते हैं अभिषेक बच्चन, इवेंट से वायरल हुई फोटोज, जाने क्या है वजह
Abhishek Bachchan Photos: अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. जहां वो अपने दोंनो हाथों में वॉच पहने नजर आए. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
हाल ही में एक्टर अभिषेक ने एक इवेंट में शिरकत की. जहां उन्होंने अपने लुक से सारी लाइमलाइट लूट ली. लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान उनकी वॉच ने खींचा. वो दिनों हाथों में घड़ी पहने नजर आए.
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Published at : 25 Mar 2026 01:25 PM (IST)
Tags :Abhishek Bachchan
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