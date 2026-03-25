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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Overseas BO: 'धुरंधर 2' का ओवरसीज मार्केट में धमाका, 250 करोड़ पार कलेक्शन, यूके में बनाया ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Overseas BO: 'धुरंधर 2' का ओवरसीज मार्केट में धमाका, 250 करोड़ पार कलेक्शन, यूके में बनाया ये रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी धमाल मचा रही है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Mar 2026 08:36 PM (IST)
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'धुरंधर 2' ने तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म ने सिर्फ 6 दिन में ही वर्ल्डवाइड 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

यूके में 'धुरंधर 2' ने तोड़ा रिकॉर्ड
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पोस्ट कर लिखा- धुरंधर 2 ने ओवरसीज मार्केट में 250 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म ने यूके में नया रिकॉर्ड सेट किया है. फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 2,460,523 पाउंड की कमाई की है. ये कलेक्शन कई ब्लॉकबस्टर फिल्में चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत, दिलवाले, पीके और एनिमल के लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा है.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने बुधवार के प्रिव्यूज और गुरुवार को 5.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. शुक्रवार को फिल्म ने 4.9 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया. शनिवार को फिल्म ने 6.2 मिलियन डॉलर कमाए. रविवार को फिल्म ने 6 मिलियन डॉलर कमाए. सोमवार को फिल्म ने 2 मिलियन डॉलर कमाए. मंगलवर को फिल्म ने 2.2 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 26.8 मिलियन डॉलर (251.90 करोड़) कमाए हैं.

 
 
 
 
 
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बता दें कि 'धुरंधर 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 687.49 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने नेट 575.72 करोड़ का कलेक्शन किया है. हर तरफ फिल्म के चर्चे हैं. 4 घंटे की इस फिल्म ने फैंस को दीवाना कर दिया है. फिल्म के गाने, स्टोरीलाइन सबकुछ चर्चा में है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. वहीं रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. रणवीर सिंह फिल्म में हमजा के किरदार में हैं. फिल्म में रणवीर के जसकीरत सिंह रंगी से हमजा बनने की जर्नी दिखाई गई है. इसमें रणवीर सिंह एक इंडियन स्पाई बने हैं, जो पाकिस्तान के ल्यारी में जाकर अपनी जड़े फैलाता है.

फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा जैसे एक्टर्स अहम रोल में नजर आए हैं.

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Published at : 25 Mar 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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