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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचैत्र नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स

चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स

Navratri 2026: चेत्र नवरात्रि के आठवें दिन पिंक कलर पहनना शुभ होता हैं. ऐसे में अगर आप भी इस दिन एलिगेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशल ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Mar 2026 03:19 PM (IST)
Navratri 2026: चेत्र नवरात्रि के आठवें दिन पिंक कलर पहनना शुभ होता हैं. ऐसे में अगर आप भी इस दिन एलिगेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशल ले सकती हैं.

चेत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है. इस दिन पिंक कलर पहनना शुभ होता हैं. अगर आप भी इस दिन यूनिक और बेहद खूबसरत दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशल ले सकती हैं.

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मृणाल ठाकुर इस पिंक कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. नवरात्रि के आठवें दिन के लिए उनका ये लुक एकदम फिट बैठेगा. आओ इसे सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
मृणाल ठाकुर इस पिंक कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. नवरात्रि के आठवें दिन के लिए उनका ये लुक एकदम फिट बैठेगा. आओ इसे सिंपल एक्सेसरीज के साथ ट्राई कर सकती हैं.
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माधुरी दीक्षित के ये लुक भी नवरात्रि के मौके ओर ट्राई किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने पिंक कलर की हैवी साड़ी पहनी है, साथ में उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी कैरी करके अपने इस लुक को पूरा किया है.
माधुरी दीक्षित के ये लुक भी नवरात्रि के मौके ओर ट्राई किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने पिंक कलर की हैवी साड़ी पहनी है, साथ में उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी कैरी करके अपने इस लुक को पूरा किया है.
Published at : 25 Mar 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Janhvi Kapoor Alia Bhatt Navratri 2026

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