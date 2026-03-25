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चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स
Navratri 2026: चेत्र नवरात्रि के आठवें दिन पिंक कलर पहनना शुभ होता हैं. ऐसे में अगर आप भी इस दिन एलिगेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशल ले सकती हैं.
चेत्र नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है. इस दिन पिंक कलर पहनना शुभ होता हैं. अगर आप भी इस दिन यूनिक और बेहद खूबसरत दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशल ले सकती हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 03:19 PM (IST)
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