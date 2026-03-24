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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचेत्रा नवरात्रि के सातवें दिन पहने नीला रंग, कृति सेनन से रश्मिका मंदाना तक के साड़ी लुक्स से ले इंस्पिरेशन

चेत्रा नवरात्रि के सातवें दिन पहने नीला रंग, कृति सेनन से रश्मिका मंदाना तक के साड़ी लुक्स से ले इंस्पिरेशन

Navratri 2026: नवरात्रि के सातवें दिन नीला रंग पहनना शुभ होता है. अगर आप भी इस दिन बेहद ही खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Navratri 2026: नवरात्रि के सातवें दिन नीला रंग पहनना शुभ होता है. अगर आप भी इस दिन बेहद ही खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन का शुभ रंग नीला है. अगर आप भी नवरात्रि में नीले रंग में स्टाइल दिखाना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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नवरात्रि के सातवें दिन आप कियारा आडवाणी के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसके साथ सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है.
नवरात्रि के सातवें दिन आप कियारा आडवाणी के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसके साथ सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है.
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अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए तो आप कृति सेनन के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने शिमरी ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रहीं हैं. इसे कॉपी करके अपन चमक सकती है.
अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए तो आप कृति सेनन के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने शिमरी ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रहीं हैं. इसे कॉपी करके अपन चमक सकती है.
Published at : 24 Mar 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kareena Kapoor Khan Janhvi Kapoor Navratri 2026

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