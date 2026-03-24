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चेत्रा नवरात्रि के सातवें दिन पहने नीला रंग, कृति सेनन से रश्मिका मंदाना तक के साड़ी लुक्स से ले इंस्पिरेशन
Navratri 2026: नवरात्रि के सातवें दिन नीला रंग पहनना शुभ होता है. अगर आप भी इस दिन बेहद ही खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन का शुभ रंग नीला है. अगर आप भी नवरात्रि में नीले रंग में स्टाइल दिखाना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 07:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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