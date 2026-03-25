'धुरंधर 2' रिलीज के 7वें दिन हो जाएगी 600 करोड़ के पार! दोपहर 12 बजे तक कमा डाले 6 करोड़

'धुरंधर 2' की 6 दिनों की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Day 6)

'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस की भी धुरंधर साबित हुई है. इस फिल्म ने महज 6 दिनों में ना केवल तगड़ा कलेक्शन कर डाला है बल्कि बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्मों को चारों खाने चित्त कर दिया है. रिलीज के छठे दिन भी इसने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तबाह कर दिए.

प्रीव्यू से 43 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर 2' ने 102.55 करोड़ के कलेक्शन के साथ ऐतिहासिक ओपनिंग की थी.

फिर दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़, तीसरे दिन 113 करोड़, चौथे दिन 114.85 करोड़ और 5वें दिन 65 करोड़ कमाए.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 6ठे दिन भारत में 56.60 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया.

इसी के साथ इसकी भारत में धुरंधर 2 की 6 दिनों की नेट कमाई 575.72 करोड़ और ग्रॉस कमाई 687.49 करोड़ रही

महज़ 6 दिनों में ही इसने 'एनिमल' (915 करोड़), 'सीक्रेट सुपरस्टार' (913 करोड़) और 'स्त्री 2' (857 करोड़) के लाइफ़टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

'धुरंधर 2' के 7 दिनों का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 7)

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है यहां तक कि वीकडेज में भी ये जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. धुआंधार मंडे और फिर ट्यूस्डे के बाद अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 6.87 करोड़ कमा लिए हैं. रात तक इस आंकड़े में काफी इजाफा होने की उम्मीद है.

'धुरंधर 2' 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी पेड प्री व्यू (18 मार्च) 43 करोड़ 46.7% पहला दिन (19 मार्च) 102.55 करोड़ 71.3% दूसरा दिन (20 मार्च) 80.72 करोड़ 62.6% तीसरा दिन (21 मार्च) 113.00 करोड़ 81.6% चौथा दिन (22 मार्च) 114.85 करोड़ 79.7% पांचवां दिन (23 मार्च) 65 करोड़ 44.1% छठा दिन (24 मार्च) 56.60 करोड़ 36.7% सातवां दिन (25 मार्च) 6.87 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े) 20.7% टोटल कलेक्शन 582.59 करोड़

‘धुरंधर 2’ के 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 Day 7 Occupancy)

‘धुरंधर 2’ के सातवें दिन की दोपहर 12 बजे की ऑक्यूपेंसी 20.7 फीसदी दर्ज की जा रही है. शाम और रात के शोज में इसके और बढ़ने की उम्मीद है.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'धुरंधर 2: द रिवेंज' दुनियाभर में गदर परफॉर्म कर रही है. खासतौर पर इसने नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फ़िल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओवरसीज में 231.57 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसकी कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 919.06 करोड़ हो गई है.

बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ो के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने रणबीर कपूर की 'एनिमल' (917 करोड़ रुपये ) और सलमान खान की बजरंगी भाईजान की ( 918.18 करोड़) वर्ल्डवाइड लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ ये दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर चुकी है.

डिस्क्लेमर- फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैक्निल्क से लिए गए हैं. रात 10.30 बजे के बाद आएंगे फाइनल आंकड़े.