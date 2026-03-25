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एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुए भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल, कूल अंदाज में दिए पोज
Bhumi-Vicky kaushal Airport Look: आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर विक्की कौशल को स्पॉट किया गया. दोनों स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्हें पैप्स ने कैमरे में कैप्चर किया.
आए दिन सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. अब हाल ही भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनकी ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं है.
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Published at : 25 Mar 2026 02:14 PM (IST)
Tags :Bhumi Pednekar VICKY KAUSHAL
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प्रेम कुमारJournalist
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