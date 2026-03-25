'धुरंधर 2' फिल्म ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है. इस फिल्म के हर एक किरादर को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिल रहा है. ऐसा ही एक किरदार है 'अजय सान्याल' का, इस किरदार को अभिनेता आर माधवन ने निभाया है. इसके लिए उन्होंने तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है. जिसकी फोटोज हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं.

आर माधवन बने 'अजय सान्याल'

अजय सान्याल के किरदार के लिए आर माधवन को अपने बालों को हटाना था. लेकिन प्रोस्थैटिक मेकअप के जरिए उनके इस लुक को बिलकुल वैसा ही बनाया गया, जैसा उन्हें दिखना था. ये किरदार रियल लाइफ इंडियन ब्यूरेक्रेट अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड था. ऐसे में मेकअप के जरिए माधवन को उन्हीं की तरह दिखाया गया. जिसकी फोटोज प्रोस्थैटिक और मेकअप आर्टिस्ट करण सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में भी माधवन के इस किरदार में ढलने की कहानी बताई है.

View this post on Instagram A post shared by Karandeep singh (@karansinghsfx)

इस पल को कभी भूल नहीं पाएंगे करण सिंह

करण ने कैप्शन में लिखा, 'आर माधवन सर से पहली बार लुक टेस्ट के दिन मिला था और ये मेरी जिंदगी का वो पल है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता. वो पूरी एनर्जी के साथ आए, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट था और उन्होंने बड़ी स्माइल के साथ कहा शुरू करते हैं.' इसके आगे करण ने बताया ने कि वो पहरला दिन था और उन्हें मेकअप में 4 घंटे लगे थे, जब मैंने उन्हें पीछे जाकर शीशे में देखा तो मैं खुद पर ही हैरान रह गया था. माधवन ने अपने लुक में कुछ हल्के चेंजेज करवाए और अपने होठों को थोड़ा सा पतला किया. बस इसी के बाद आर माधवन सीधे अजय सान्याल बन गए.

इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माधवन वाकई में देखते ही बन रहे हैं. वो पूरी तरह से अजीत डोवाल के किरदार में डूब गए थे. स्क्रीन पर भी दर्शकों ने उन्हें 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में पसंद किया है. बता दें कि ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई है. फिल्म से इससे पहले रणवीर सिंह के प्रोस्थैटिक मेकअप का वीडियो भी सामने आया था. जिसे देख भी लोग हैरान रह गए थे.