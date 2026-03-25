Video: पेट्रोल पंप पर लाइन देख शख्स ने निकाला जुगाड़, बाइक छोड़ घोड़े से पहुंचा ऑफिस, वीडियो वायरल
शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इस शख्स ने देसी जुगाड़ अपनाते हुए घोड़े को ही अपना “ट्रांसपोर्ट” बना लिया.
Horse Ride Office: पेट्रोल की लंबी लाइनों और बढ़ती परेशानी के बीच लोग अब ऐसे-ऐसे जुगाड़ निकाल रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बाइक छोड़कर घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचता नजर आ रहा है. ये अनोखा नजारा न सिर्फ लोगों को चौंका रहा है, बल्कि मौजूदा हालात पर हल्का-फुल्का तंज भी कस रहा है.
बाइक छोड़ घोड़े पर पहुंचा ऑफिस
Dewas से सामने आए इस वीडियो में एक बैंक कर्मचारी सड़क पर घोड़े पर सवार होकर जाता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों के चलते उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ता, इसलिए उसने अपनी बुलेट बाइक छोड़कर घोड़े का सहारा लिया और उसी पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा. सड़क पर यह दृश्य देखकर लोग भी हैरान रह गए.
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पेट्रोल लाइन बनी वजह, जुगाड़ बना चर्चा
इस घटना के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है. शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इस शख्स ने देसी जुगाड़ अपनाते हुए घोड़े को ही अपना “ट्रांसपोर्ट” बना लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह आराम से घोड़े पर सवार होकर सड़क पर आगे बढ़ रहा है, जैसे यह उसके लिए रोजमर्रा की बात हो.
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सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बारिश कर दी. कोई इसे “देसी जुगाड़ का बेस्ट उदाहरण” बता रहा है तो कोई लिख रहा है “जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो घोड़ा ही सही.” कुछ लोगों ने तो मजाक में यह भी कहा कि “भाई ने फ्यूचर ट्रांसपोर्ट का ट्रायल शुरू कर दिया.” कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.
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Source: IOCL