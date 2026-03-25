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फरीदा जलाल और शबाना आजमी के साथ अभिषेक बच्चन की दिखी शानदार बॉन्डिंग, अपने जेस्चर से जीता फैंस का दिल
अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां वो फरीदा जलाल और शबाना आजमी के संग खास बॉन्ड शेयर करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.
अभिषेक बच्चन इस इवेंट के दौरान फरीदा जलाल और शबाना आजमी का हाथ थामे चलते हुए दिखाई दिए. उनके इस जेस्चर की जमकर तारीफ हो रही है.
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Published at : 25 Mar 2026 10:52 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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