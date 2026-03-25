हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफरीदा जलाल और शबाना आजमी के साथ अभिषेक बच्चन की दिखी शानदार बॉन्डिंग, अपने जेस्चर से जीता फैंस का दिल

फरीदा जलाल और शबाना आजमी के साथ अभिषेक बच्चन की दिखी शानदार बॉन्डिंग, अपने जेस्चर से जीता फैंस का दिल

अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां वो फरीदा जलाल और शबाना आजमी के संग खास बॉन्ड शेयर करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Mar 2026 10:52 AM (IST)
अभिषेक बच्चन को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां वो फरीदा जलाल और शबाना आजमी के संग खास बॉन्ड शेयर करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

अभिषेक बच्चन इस इवेंट के दौरान फरीदा जलाल और शबाना आजमी का हाथ थामे चलते हुए दिखाई दिए. उनके इस जेस्चर की जमकर तारीफ हो रही है.

1/7
फरीदा जलाल इस दौरान अभिषेक बच्चन पर प्यार लूटाती हुई नजर आईं. इस दौरान अभिषेक के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखने को मिली.
फरीदा जलाल इस दौरान अभिषेक बच्चन पर प्यार लूटाती हुई नजर आईं. इस दौरान अभिषेक के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखने को मिली.
2/7
अभिषेक बच्चन इस इवेंट में अपने सिग्नेचर स्टाइल में नजर आए. ब्लैक आउटफिट में वो हमेशा की तरह काफी हैंडसम लगे.
अभिषेक बच्चन इस इवेंट में अपने सिग्नेचर स्टाइल में नजर आए. ब्लैक आउटफिट में वो हमेशा की तरह काफी हैंडसम लगे.
Published at : 25 Mar 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Shabana Azmi Abhishek Bachchan Farida Jalal

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, तीन दिन में 13सौ करोड़ से ज्यादा कर डाली कमाई
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, 3 दिन में कलेक्शन 13सौ करोड़ के पार
मनोरंजन
'वो एक फोन कॉल हमेशा याद रहेगा', दानिश पंडोर ने मुकेश छाबड़ा के लिए लिखा इमोशनल नोट
'वो एक फोन कॉल हमेशा याद रहेगा', दानिश पंडोर ने मुकेश छाबड़ा के लिए लिखा इमोशनल नोट
मनोरंजन
'मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा लेकिन...', समीर सोनी बोले- 25 साल से ज़्यादा इंतजार किया
'मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा लेकिन...', समीर सोनी बोले- 25 साल से ज़्यादा इंतजार किया
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें
'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, मुंबई घर की इनसाइड तस्वीरें देखें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
क्रिकेट
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget