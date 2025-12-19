हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year Party Playlist 2026: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी रहेगी पार्टी

New Year 2026 Songs: नए साल का इंतजार हर किसी को बेसब्री से रहता है. अगर आप भी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं. तो इस पार्टी में रंग जमाने के लिए अपने प्लेलिस्ट में इन गानों जरूर ही शामिल करें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 03:27 PM (IST)
सेलेब्स से लेकर आम लोग तक नए साल का स्वागत बेहद ही धूमधाम से करते हैं. 31 दिसंबर की रात से जश्न की शुरुआत हो जाती है. चारों तरफ म्यूजिक, पार्टी और डांस का माहौल देखने को मिलता है. ऐसे में अगर आप भी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाने वाले हैं तो अपने प्लेलिस्ट में कुछ धमाकेदार गानों को जरूर शामिल कर लें. आइए डालते हैं इन गानों पर एक नजर..

बिजुरिया 

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का गाना 'बिजुरिया' को आप न्यू ईयर 2026 पार्टी की प्लेलिस्ट में नंबर वन पर रख सकते हैं. क्योंकि, ये गाना जैसे ही बजता है लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं. इस गाने में पुराने हिट का फील है तो नए जमाने का रीमिक्स.यानी इस सॉन्ग से हर उम्र के लोग कनेक्ट कर सकते हैं. ये एक ऐसा गाना है जो भीड़ को डांस फ्लोर पर आने के लिए मजबूर कर देगा.

आज की रात मजा हुस्न का

स्त्री 2 के सॉन्ग आज की राज मजा हुस्न का को अगर पावर पैक कहा जाए तो गलत नहीं होगा. न्यू ईयर पार्टी का माहौल इस गाने के संग रोमांटिक के साथ-साथ एंटरटेनिंग भी बन जाएगा. इस गाने की धुन पार्टी के रंग को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी. 

खेतों में आई नहीं

स्त्री 2 का ही सॉन्ग खेतों में तो आई नहीं ये भी न्यू ईयर पार्टी 2026 के लिए परफेक्ट च्वॉइस है. क्योंकि, इस गाने की जो एनर्जी है वो किसी भी पार्टी में जान डालने के लिए काफी है. गाने के बोल और बीट्स मस्ती से भरे हुए हैं जो पार्टी की एनर्जी को बरकरार रखने के काम करेंगे.

जमाल कुडू

2024 में एनिमल फिल्म के सॉन्ग जमाल कुडू को काफी पसंद किया गया था. लेकिन, इस साल यानी न्यू ईयर 2026 पार्टी में इस गाने को जरूर शामिल करें. क्योंकि ये माहौल में मस्ती भरने के साथ-साथ खुशनुमा बना देगा. इस गाने का बीट लोगों को डांस फ्लोर पर आने के लिए मजबूर कर देगा.

तौबा तौबा

न्यू ईयर पार्टी 2026 की प्लेलिस्ट में तौबा तौबा स़ॉन्ग को जरूर शामिल करें. डांस पार्टी को इस गाने की जबरदस्त बीट और भी दिलचस्प बना देगी. इस गाने पर लोग स्टाइलिश डांस मूव्स ट्राई करेंगे ऐसे में आपको नए-नए स्टेप्स देखने को मिलेंगे.

Published at : 19 Dec 2025 03:27 PM (IST)
