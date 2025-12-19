संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से परंपरागत कस्टमरी बैठक बुलाई गई. इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के सांसद शामिल हुए. सामने आए वीडियो में संसद की सामान्य गंभीरता से अलग एक सहज और सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां राजनीतिक मतभेदों से हटकर नेता आपसी बातचीत और हंसी-मजाक करते नजर आए.

बैठक के दौरान बातचीत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया इथोपिया दौरे से हुई. उन्होंने वहां की राजधानी की तारीफ करते हुए उसे बेहद सुंदर बताया. इस पर प्रियंका गांधी ने भी सहमति जताई और कहा कि वह जगह वाकई अच्छी है. इस सामान्य टिप्पणी के साथ ही बैठक का माहौल औपचारिकता से निकलकर अनौपचारिक हो गया.

वायनाड की एक खास चीज का जिक्र

इसी दौरान प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड की एक खास चीज का जिक्र किया. उन्होंने नीली हल्दी के बारे में बताते हुए कहा कि वह इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं और इससे गला और छाती को आराम मिलता है, खासकर प्रदूषण के असर से बचाव में यह काफी फायदेमंद है. उनकी इस बात पर बैठक में मौजूद कई सांसद मुस्कुराते नजर आए.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मजेदार जवाब

संसद सत्र की अवधि को लेकर भी मजेदार बातचीत देखने को मिली. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सत्र बहुत छोटा था और इसे और लंबा चलना चाहिए. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली कि हां नारे लगाने के लिए. इस जवाब पर प्रियंका गांधी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह नारे भी लगाती हैं और सदन में भाषण भी देती हैं. इसके बाद बैठक में ठहाके गूंज उठे.

बैठक में गंभीर सुझाव पर हुई चर्चा

बैठक में कुछ गंभीर सुझाव भी रखे गए. कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया. उनका कहना था कि सेंट्रल हॉल होने से सांसदों के बीच संवाद बढ़ेगा और संसद का माहौल और बेहतर बनेगा. इस सुझाव पर कई सांसदों ने सहमति जताई. बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी साझा किया कि वह मलयालम भाषा सीख रही हैं, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों से बेहतर संवाद कर सकें. उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई सांसदों की हंसी छूट गई और माहौल और भी हल्का हो गया.

