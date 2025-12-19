गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल ने इंस्टाग्राम वीडियो में सलाह दी है कि शाम 6 बजे के बाद कुछ स्नैक्स से दूरी बनानी चाहिए. उन्होंने समोसा, जलेबी, पानीपुरी, वड़ा पाव, कचौड़ी, फ्राइड मोमोज और नमकीन को इस लिस्ट में रखा है. बर्गर और ज्यादा मक्खन वाली पाव भाजी भी इसमें शामिल हैं.