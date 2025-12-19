पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'

Pakistani Kabaddi Player: भारत में इन दिनों रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर का जादू सबके सर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की कमाई 500 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है. फिल्म में भारतीय एजेंट रणवीर सिंह पाकिस्तान के लोकल नागरिक के तौर पर भारत के मिशन को अंजाम देते हैं.

इसी बीच एक और नए धुरंधर का मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बहरीन में एक पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी भारतीय जर्सी पहनकर भारत की तरफ से खेलता नजर आया. इतना ही नहीं उसने भारत का झंडा भी लहराया. अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी को लोग धुरंधर का टैग देकर बुला रहे हैं. मामला खूब वायरल हो रहा है

भारत को मिल गया एक और 'धुरंधर'

पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत 16 दिसंबर को बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट खेल रहे थे. लेकिन वह यह टूर्नामेंट अपने देश पाकिस्तान की ओर से नहीं बल्कि भारत की ओर से खेल रहे थे और भारत की जर्सी पहनकर खेल रहे थे. इतना ही नहीं उन्होंने जीत के बाद भारतीय झंडे को लहराया भी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

अब एक और जहां पाकिस्तान में उबैदुल्लाह राजपूत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है. जिसे लेकर जल्द ही एक मीटिंग होनी है. तो इस वक्त भारत में उबैदुल्लाह राजपूत को धुरंधर मूवी के रणवीर सिंह की तरह दूसरा धुरंधर कहा जा रहा है. जो थे पाकिस्तान में लेकिन काम भारत के लिए कर रहे थे. सोशल मीडिया पर यह मामला काफी वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन

उबैदुल्लाह राजपूत ने इसे लेकर क्या कहा?

उबैदुल्लाह राजपूत ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए अपनी गलती स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि उनसे यह चूक अनजाने में हुई और उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी कि टीम का नाम भारत होगा. उबैदुल्लाह के मुताबिक उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. अगर उनकी वजह से किसी को बुरा लगा है तो वह इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह कोई अंतरराष्ट्रीय या वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट नहीं था. बल्कि एक प्राइवेट कंप्टीशन था. इसलिए इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी