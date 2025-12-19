नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक

नागपुर के बुटीबोरी एमआईडीसी में अवाडा कंपनी में टैंक टावर गिरने से शुक्रवार को हादसा हो गया, जिसमें तीन मजदूरों की मौत हो गई. टावर के नीचे कुछ मजदूरों के फंसे होने की संभावना है. अवाडा कंपनी में सोलर पैनल बनाने का काम चल रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ.

जानकारी के मुताबिक इस घटना में 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं जिनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है.

Nagpur, Maharashtra: Tank tower collapses at Avaada company in Butibori MIDC, Nagpur. 3 workers dead, 11 injured. Police & fire brigade at site; rescue and investigation underway pic.twitter.com/GMkDpKgJqx — IANS (@ians_india) December 19, 2025

बताया जा रहा है कि अवाडा कंपनी में सोलर पैनल बनाने का काम चल रहा था. कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी की टंकी के पास काम कर रहे थे, पानी की टंकी गिरने से मजदूर दब गए.