IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह

IPL 2026 ऑक्शन के कुछ ही दिन बाद वेंकटेश अय्यर कप्तान बन गए हैं. ऐसा लगता है कि खराब आईपीएल 2025 सीजन के बाद भी टीमों का उनमें भरोसा कम नहीं हुआ है. दरअसल अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए मध्य प्रदेश टीम का कप्तान बनाया गया है. वनडे फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह भारतीय घरेलू टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा.

आपको याद दिला दें कि वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा था. अय्यर के लिए गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बोली लगाई थी. वहीं उनकी पुरानी टीम KKR ने उनपर 6.80 करोड़ तक बोली लगाई, लेकिन अंत में अय्यर को RCB ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा.

वेंकटेश अय्यर बने कप्तान

वेंकटेश अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी करेंगे. वो बतौर कप्तान रजत पाटीदार को रिप्लेस करेंगे, जिन्होंने अपनी कप्तानी में RCB को आईपीएल 2025 का खिताब जिताया था. पाटीदार की कप्तानी में मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन को देखते हुए पाटीदार का टीम से बाहर होना काफी चौंकाने वाला निर्णय है.

मध्य प्रदेश की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण तक पहुंची, लेकिन फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई. वेंकटेश अय्यर ने उस टूर्नामेंट में 10 मैच खेलते हुए 211 रन बनाए थे.

इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में कई बड़े सितारे खेलते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत भी इस आगामी टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर चुके हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए एमपी का स्क्वाड: वेंकटेश अय्यर (कप्तान), हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री, यश दुबे, शुभम शर्मा, हरप्रीत सिंह, ऋषभ चौहान, रितिक टाडा, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, शिवांग कुमार, आर्यन पांडे, राहुल बाथम, त्रिपुरेश सिंह, मंगेश यादव, माधव तिवारी

