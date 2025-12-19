हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह

IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह

Venkatesh Iyer Captain: IPL 2026 ऑक्शन के कुछ ही दिन बाद वेंकटेश अय्यर कप्तान बन गए हैं. वो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रजत पाटीदार की जगह लेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 ऑक्शन के कुछ ही दिन बाद वेंकटेश अय्यर कप्तान बन गए हैं. ऐसा लगता है कि खराब आईपीएल 2025 सीजन के बाद भी टीमों का उनमें भरोसा कम नहीं हुआ है. दरअसल अय्यर को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए मध्य प्रदेश टीम का कप्तान बनाया गया है. वनडे फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह भारतीय घरेलू टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा.

आपको याद दिला दें कि वेंकटेश अय्यर को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा था. अय्यर के लिए गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी बोली लगाई थी. वहीं उनकी पुरानी टीम KKR ने उनपर 6.80 करोड़ तक बोली लगाई, लेकिन अंत में अय्यर को RCB ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा.

वेंकटेश अय्यर बने कप्तान

वेंकटेश अय्यर विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी करेंगे. वो बतौर कप्तान रजत पाटीदार को रिप्लेस करेंगे, जिन्होंने अपनी कप्तानी में RCB को आईपीएल 2025 का खिताब जिताया था. पाटीदार की कप्तानी में मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन को देखते हुए पाटीदार का टीम से बाहर होना काफी चौंकाने वाला निर्णय है.

मध्य प्रदेश की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण तक पहुंची, लेकिन फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई. वेंकटेश अय्यर ने उस टूर्नामेंट में 10 मैच खेलते हुए 211 रन बनाए थे.

इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में कई बड़े सितारे खेलते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत भी इस आगामी टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर चुके हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए एमपी का स्क्वाड: वेंकटेश अय्यर (कप्तान), हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री, यश दुबे, शुभम शर्मा, हरप्रीत सिंह, ऋषभ चौहान, रितिक टाडा, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, शिवांग कुमार, आर्यन पांडे, राहुल बाथम, त्रिपुरेश सिंह, मंगेश यादव, माधव तिवारी

यह भी पढ़ें:

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भी चुनी जाएगी टीम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Dec 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy Rajat Patidar Venkatesh Iyer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
Advertisement

वीडियोज

Danish Pandor Interview: Viral Craze, Akshaye Khanna का Iconic Dance, Ranveer Singh संग Experience और Success के पीछे की Journey
EDLI Rule Change पर बड़ा Clarification | Paisa Live
Global Markets पर हुआ असर, Bank of Japan ने बढ़ाए Interest Rates | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब मामले में ये क्या कह गए Giriraj Singh, सुन रह जाएंगे हैरान! |
अब UPI पर भी मिलेगा Credit – Google Pay का बड़ा धमाका | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
नागपुर: कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 मजदरों की मौत, 11 की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
आईपीएल 2026
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
8.6 करोड़ रुपये मिलते ही बदला मन? IPL 2026 के लिए यू-टर्न मार सकते हैं जोश इंग्लिश!
मूवी रिव्यू
Raat Akeli Hai 2 Review: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी, नवाजुद्दीन सिद्दिका का कमाल परफॉर्मेंस
रात अकेली है 2 रिव्यू: एक पूरे परिवार के मर्डर की ये मिस्ट्री दिमाग घुमा देगी
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
हेल्थ
Snacks To Avoid After 6 PM: शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
यूटिलिटी
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget