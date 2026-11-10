Rs 140 Air Purifier: दिल्ली में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण के बीच स्कूल के बच्चों को साफ हवा देने के लिए देश की राजधानी के दो युवा इनोवेटर्स ने एक क्रांतिकारी और बेहद किफायती तकनीक विकसित की है. दिल्ली में रहने वाले कृष अग्रवाल और समर्थ मीतल ने प्रोजेक्ट वायु की सह-स्थापना की है, जिसके तहत सरकारी और कम संसाधनों वाले स्कूलों में पहले से लगे साधारण टेबल और दीवार वाले पंखों को ही सस्ते एयर प्यूरीफायर में बदल दिया गया है.

इस अनोखे और बेहद सस्ते फिल्टर को बनाने की लागत महज 140 रुपये आई है. इस प्रोजेक्ट की शुरुआती दिशा तय करने में सव्या मीतल ने भी अहम भूमिका निभाई थी जो इस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं. बच्चों को क्लासरूम के भीतर प्रदूषण से बचाने के इस शानदार और जमीनी प्रयास के लिए कृष अग्रवाल को साल 2026 के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है.

कैसे आया पंखे को प्यूरीफायर बनाने का अनोखा आइडिया

इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत एक बहुत सीधे और व्यावहारिक सवाल के साथ हुई थी कि बाजार में मिलने वाले एयर प्यूरीफायर बहुत महंगे हैं और गरीब व सरकारी स्कूल उन्हें नहीं खरीद सकते, तो क्या मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई सस्ता विकल्प नहीं बनाया जा सकता. दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है, जहां हवा में मौजूद बेहद छोटे कण बच्चों के फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं. छात्र अपनी पढ़ाई का एक लंबा वक्त क्लासरूम के भीतर बिताते हैं, जहां बाहर की प्रदुषित हवा आसानी से प्रवेश कर जाती है.

इसी समस्या को दूर करने के लिए इन युवाओं ने किसी नई मशीन को खरीदने के बजाय क्लासरूम में पहले से मौजूद पंखों का उपयोग करने का फैसला किया. इस स्वदेशी तकनीक को और मजबूत बनाने के लिए टीम ने मैसाचुसेट्स स्थित अंतरराष्ट्रीय फिल्ट्रेशन निर्माता कंपनी हॉलिग्सवर्थ एंड वोस के साथ मिलकर रिसर्च की, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए 700 मीटर विशेष फिल्टर मीडिया की आपूर्ति की.

कैसे काम करता है यह फिल्टर?

सामान्य एयर प्यूरीफायर की तरह इस तकनीक में किसी अलग मोटर या महंगे बिजली उपकरण की जरूरत नहीं होती है. यह पूरी तरह से क्लासरूम में लगे पंखे की हवा के दबाव पर काम करता है. यह फिल्टर इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड फाइबर से बना होता है, जो हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे बेहद बारीक और हानिकारक कणों को अपनी तरफ खींचकर चिपका लेता है. इस फिल्टर को गुब्बारे जैसा डिजाइन दिया गया है. जब पंखा बंद होता है तो इसका आकार सामान्य रहता है, लेकिन जैसे ही पंखा चालू होता है, हवा के दबाव के कारम यह फिल्टर गुब्बारे की तरह फूल जाता है.

इससे फिल्ट्रेशन का सतही क्षेत्र 1.4 वर्ग फीट से बढ़कर 5 वर्ग फीट से भी ज्यादा हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में हवा साफ हो पाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक इलास्टिक लाइनिंग लगी होती है, जिसकी मदद से कोई भी शिक्षक बिना किसी टूल या मैकेनिक की मदद के, महज एक मिनट के भीतर इसे पंखे की ग्रिल पर आसानी से फिट कर सकता है.

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10 हजार से ज्यादा स्कूली बच्चों तक पहुंची राहत

इस पूरे इनोवेशन का मुख्य उद्देश्य इसे समाज के सबसे पिछड़े तबके के बच्चों तक पहुंचाना था. इस फिल्टर को बनाने की कुल लागत 140 रुपये है, जिसमें 85 रुपये फिल्टर मीडिया के लिए, 15 रुपये इलास्टिक लाइनिंग के लिए और 40 रुपये सिलाई व परिवहन के लिए खर्च होते हैं. प्रोजेक्ट वायु के तहत दिल्ली के कम संसाधनों वाले स्कूलों में ये फिल्टर पूरी तरह से मुफ्त बांटे जा रहे हैं, और जिन क्लासरूम में पंखे नहीं थे, वहीं टीम ने अपनी तरफ से पंखे भी उपलब्ध कराए हैं.

दिल्ली के करीब 295 क्लासरूम में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 602 फिल्टर लगाए गए, जिससे करीब 8,000 छात्रों को फायदा हुआ और अब तक इस अभियान से 10,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं. फिल्टर पर धूल और प्रदूषक कण जमा होने के कारण इसे हर महीने बदलना पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी भी इस टीम ने खुद संभाली है. अब इस प्रोजेक्ट का विस्तार दिल्ली के 45 और स्कूलों में करने की तैयारी है, जिसके लिए टीम दिल्ली सरकार के विभागों, NGOs और कॉर्पोरेट प्रायोजकों के साथ मिलकर काम कर रही है.

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