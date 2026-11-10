सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में काम करने का अच्छा मौका सामने आया है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने अपने कंप्यूटर सेंटर में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत ग्रुप A और ग्रुप C के कुल 11 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया गया है.

कुछ पदों के लिए 10वीं के साथ ITI जरूरी है, तो कुछ के लिए ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री और संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव मांगा गया है. ऐसे में अगर आप भी सरकारी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो इस भर्ती की योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

11 पदों पर होगी भर्ती

BHU ने विज्ञापन संख्या 03/2026-2027 के तहत यह भर्ती निकाली है. इसमें कंप्यूटर सेंटर के लिए कुल छह तरह के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें एक सिस्टम इंजीनियर, एक जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, तीन कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-I, तीन AC ऑपरेटर, एक लैबोरेटरी अटेंडेंट और दो वर्कशॉप अटेंडेंट के पद शामिल हैं.. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलेगा.

यह लोग कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती में हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. सिस्टम इंजीनियर के पद के लिए कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में M.Tech, ME या MS की डिग्री के साथ कम से कम पांच साल का अनुभव मांगा गया है. संबंधित अन्य डिग्री के साथ सात से आठ साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BE/BTech की डिग्री और कम से कम पांच साल का संबंधित कार्य अनुभव जरूरी है.

पद के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता

वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-I पद के लिए कंप्यूटर साइंस में BSc, BCA या BSc के साथ PGDCA की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए न्यूनतम 55 परसेंट अंक की शर्त भी निर्धारित है. AC ऑपरेटर के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में ITI और संबंधित क्षेत्र में दो साल का अनुभव जरूरी है. साथ ही लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार का साइंस विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर में कम से कम छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए. वर्कशॉप अटेंडेंट पद के लिए 10वीं पास होने के साथ इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, फिटर, वेल्डर या वायरमैन ट्रेड में ITI और संबंधित काम का एक साल का अनुभव मांगा गया है.

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पद के हिसाब से अलग-अलग उम्र सीमा

उम्र सीमा भी पद के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है. सिस्टम इंजीनियर पद के लिए अधिकतम उम्र 50 साल और जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए 40 साल निर्धारित है. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, AC ऑपरेटर और दोनों अटेंडेंट पदों के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

ऐसे होगी उम्मीदवारों का चयन

इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा. BHU की इस भर्ती में वेतन पद के अनुसार अलग-अलग है. सिस्टम इंजीनियर को पे लेवल-12 के तहत 78,800 से 2,09,200 रुपये तक वेतनमान मिलेगा. जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए पे लेवल-10 में 56,100 से 1,77,500 रुपये निर्धारित हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर को 29,200 से 92,300 रुपये, AC ऑपरेटर को 21,700 से 69,100 रुपये और अटेंडेंट पदों के लिए 18,000 से 56,900 रुपये का पे स्केल मिलेगा.

25 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट और जरूरी दस्तावेजों की कॉपियां 30 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक BHU के रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल में पहुंचाना जरूरी है. आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रुप A के लिए 1000 रुपये और ग्रुप C के लिए 500 रुपये देने होंगे. वहीं SC, ST, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार BHU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल के सेक्शन में भर्ती से संबंधित लिंक खोल सकते हैं. वहां रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सबमिट करना होगा.

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