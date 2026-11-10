Al Falah University: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पिछले साल 10 नवंबर को हुए भीषण कार धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम देशव्यापी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में प्रमुखता से सामने आया था. इस गंभीर आतंकी घटना के एक साल बाद, संस्थान से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

विवादों और कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के बीच चल रहे इस विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में इस साल के नए शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस की सभी 200 सीटें पूरी तरह से भर गई हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों की पैनी नजर और गहन जांच के बावजूद, नए छात्रों द्वारा संस्थान में रिकॉर्ड दाखिला लेने से शिक्षा और प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं.

दिल्ली धमाके और आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था नाम

पिछले साल नवंबर में दिल्ली में हुए हाई-इंटेंसिटी कार बम विस्फोट के पीछे फरीदाबाद की इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टरों के एक व्हाइट कोट आतंकी मॉड्यूल का हाथ होने का खुलासा हुआ था. जांच में पाया गया था कि कार चला रहा मुख्य आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था.

केंद्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर उमर, उसके सहयोगी डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई और डॉ. अदील अहमद राथर ने फरीदाबाद के एकांत ग्रामीण इलाकों और अरावली की पहाड़ियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर लगे ट्यूबवेल के पास भी विस्फोटकों और हथियारों के गुप्त परीक्षण किए थे. इस खुलासे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने आरोपी डॉक्टरों के नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए थे, जबकि यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को भी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सरकारी प्रशासक की नियुक्ति के बाद लौटी पटरी

लगातार उठ रहे विवादों और फैकल्टी के सामूहिक इस्तीफों के कारण यूनिवर्सिटी के पूरी तरह बंद होने का संकट खड़ा हो गया था, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने मार्च 2026 में बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुराने प्रबंधन को हटाकर पूरे कैंपस का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया.

सरकार की तरफ से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को संस्थान का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया, जबकि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय रंगा को अल-फलाह के कुलपति पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम और नए कड़े नियम

कड़े प्रशासनिक बदलावों के बीच इस बार यूनिवर्सिटी में दाखिले और सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया गया है. नए प्रशासन ने कैंपस के सभी पुराने और नए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का नए सिरे से व्यापक पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, ताकि किसी भी संदिग्ध तत्व के शामिल होने की गुंजाइश न बचे.

इसके अलावा, संस्थान में किसी भी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधुनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, संस्थान के शैक्षणिक माहौल को तो वापस पटरी पर ला दिया गया है और सीटें भी फुल हो गई हैं, लेकिन आतंकी घटना का दाग गहरा होने के कारण स्थानीय लोगों के बीच अटैच टीचिंग हॉस्पिटल के प्रति दोबारा पूरा भरोसा जगाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

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