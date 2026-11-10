ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाAl Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम

Al Falah University: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS की सारी सीटें फुल, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा था नाम

Al Falah University: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट आतंकी मॉड्यूल से नाम जुड़ने के बाद विवादों में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में MBBS की सभी 200 सीटें फुल हो गई हैं

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

Al Falah University: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पिछले साल 10 नवंबर को हुए भीषण कार धमाके के बाद फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम देशव्यापी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में प्रमुखता से सामने आया था. इस गंभीर आतंकी घटना के एक साल बाद, संस्थान से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

विवादों और कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के बीच चल रहे इस विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में इस साल के नए शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस की सभी 200 सीटें पूरी तरह से भर गई हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों की पैनी नजर और गहन जांच के बावजूद, नए छात्रों द्वारा संस्थान में रिकॉर्ड दाखिला लेने से शिक्षा और प्रशासनिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
1 करोड़ की नौकरी छोड़ की UPSC की तैयारी, फिर पाई 1st रैंक
1 करोड़ की नौकरी छोड़ की UPSC की तैयारी, फिर पाई 1st रैंक
शिक्षा
CISCE Date Sheet 2027: CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल
CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल
शिक्षा
Boeing Job Cuts: बोइंग का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन में दिक्कत के बीच 5% कर्मचारियों की होगी छंटनी
बोइंग का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन में दिक्कत के बीच 5% कर्मचारियों की होगी छंटनी
शिक्षा
Railway Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन
रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन

दिल्ली धमाके और आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था नाम

पिछले साल नवंबर में दिल्ली में हुए हाई-इंटेंसिटी कार बम विस्फोट के पीछे फरीदाबाद की इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टरों के एक व्हाइट कोट आतंकी मॉड्यूल का हाथ होने का खुलासा हुआ था. जांच में पाया गया था कि कार चला रहा मुख्य आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था.

केंद्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर उमर, उसके सहयोगी डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई और डॉ. अदील अहमद राथर ने फरीदाबाद के एकांत ग्रामीण इलाकों और अरावली की पहाड़ियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर लगे ट्यूबवेल के पास भी विस्फोटकों और हथियारों के गुप्त परीक्षण किए थे. इस खुलासे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने आरोपी डॉक्टरों के नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए थे, जबकि यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को भी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सरकारी प्रशासक की नियुक्ति के बाद लौटी पटरी

लगातार उठ रहे विवादों और फैकल्टी के सामूहिक इस्तीफों के कारण यूनिवर्सिटी के पूरी तरह बंद होने का संकट खड़ा हो गया था, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने मार्च 2026 में बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पुराने प्रबंधन को हटाकर पूरे कैंपस का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया.

सरकार की तरफ से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को संस्थान का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया, जबकि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजय रंगा को अल-फलाह के कुलपति पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई. 

यह भी पढ़ें- Railway Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और नए कड़े नियम

कड़े प्रशासनिक बदलावों के बीच इस बार यूनिवर्सिटी में दाखिले और सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया गया है. नए प्रशासन ने कैंपस के सभी पुराने और नए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का नए सिरे से व्यापक पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, ताकि किसी भी संदिग्ध तत्व के शामिल होने की गुंजाइश न बचे.

इसके अलावा, संस्थान में किसी भी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधुनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, संस्थान के शैक्षणिक माहौल को तो वापस पटरी पर ला दिया गया है और सीटें भी फुल हो गई हैं, लेकिन आतंकी घटना का दाग गहरा होने के कारण स्थानीय लोगों के बीच अटैच टीचिंग हॉस्पिटल के प्रति दोबारा पूरा भरोसा जगाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- PG Doctors Exit Medical Institues: एम्स-JIPMER जैसे संस्थानों से PG डॉक्टर क्यों छोड़ रहे नौकरी? RTI में हुआ खुलासा 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Education News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
1 करोड़ की नौकरी छोड़ की UPSC की तैयारी, फिर पाई 1st रैंक
1 करोड़ की नौकरी छोड़ की UPSC की तैयारी, फिर पाई 1st रैंक
शिक्षा
CISCE Date Sheet 2027: CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल
CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल
शिक्षा
Boeing Job Cuts: बोइंग का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन में दिक्कत के बीच 5% कर्मचारियों की होगी छंटनी
बोइंग का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन में दिक्कत के बीच 5% कर्मचारियों की होगी छंटनी
शिक्षा
Railway Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन
रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
पीएम पद पर प्रणब मुखर्जी को लेकर सोनिया गांधी ने किया खुलासा तो बेटी बोलीं- 'हैरानी क्यों?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
जनरल नॉलेज
History of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget