समिति ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए दो कड़े प्रावधान की वकालत की है. इसमें संगठित पेपर लीक जैसे अपराध के लिए 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान है. वहीं संगठित परीक्षा में लोगों की संपत्ति कुर्क करना और अपराध से हुए नुकसान की भरपाई वसूलना, व्यक्ति विशेष के दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा अनियमितताओं में शामिल कंपनी और उनके निर्देशकों और प्रबंधन कर्मियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई शामिल है.