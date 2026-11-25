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पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल जेल का प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2024 में कड़े संशोधन की सिफारिश की है.
Maharashtra Exam Reform: महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने और पेपर लीख जैसी घटनाओं पर सख्त लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार बड़े कानूनी बदलाव की तैयारी में है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2024 में कड़े संशोधन की सिफारिश की है. इन प्रस्ताव के तहत संगठित रूप से पेपर लीक करने वाले दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ-साथ उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान सुझाया गया.
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Published at : 25 Nov 2026 10:32 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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