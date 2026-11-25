नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दियों का असर भी बढ़ने लगेगा. ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए यह महीना खास रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टी के साथ-साथ कई राज्यों में विंटर वेकेशन भी शुरू हो जाती है. साल के आखिरी महीने में छुट्टियों का इंतजार बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है. कोई इन दिनों परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग करता है तो किसी के लिए यह समय घर पर रहकर मौज-मस्ती करने का होता है.

हालांकि इस बार सभी राज्यों में स्कूल एक साथ बंद नहीं होंगे. अलग-अलग शिक्षा विभागों ने अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल तैयार किया है. दिसंबर महीने की सबसे प्रमुख छुट्टियों में 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस शामिल है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दिसंबर 2026 में आपके बच्चे के स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे, तो आइए जानते हैं.

उत्तर प्रदेश और बिहार में कब से शुरू होंगी छुट्टियां?

उत्तर प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है. इस तरह विद्यार्थियों को लगातार 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी. स्कूल 15 जनवरी 2027 से दोबारा खुलेंगे. हालांकि प्राइवेट स्कूल अपने अलग शेड्यूल के अनुसार छुट्टियां तय कर सकते हैं. वहीं बिहार में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए जारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी. यानी विद्यार्थियों को लगातार सात दिनों का अवकाश मिलेगा. इसके बाद 1 जनवरी 2027 से स्कूल दोबारा खुलेंगे.

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दिल्ली में जनवरी से शुरू होगा विंटर वेकेशन

दिल्ली के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में दिसंबर के दौरान क्रिसमस के आसपास छुट्टियां स्कूल के अपने कैलेंडर के अनुसार हो सकती हैं. वहीं शिक्षा निदेशालय के शेड्यूल के मुताबिक मुख्य शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक रहेगा. इस दौरान कुल 15 दिन स्कूल बंद रहेंगे और 16 जनवरी से पढ़ाई दोबारा शुरू होगी. वहीं राजस्थान में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक शीतकालीन अवकाश निर्धारित है. इस तरह विद्यार्थियों को लगातार 11 दिनों की छुट्टी मिलेगी.

जम्मू-कश्मीर में लंबा रहेगा विंटर वेकेशन

जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों में लंबी सर्दियों की छुट्टियां रखी जाती हैं. 2026-27 के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अवकाश प्रस्तावित है. वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 14 दिसंबर 2026 से 21 फरवरी 2027 तक छुट्टियां निर्धारित हैं. हालांकि अंतिम आदेश और मौसम की स्थिति के अनुसार तारीखों में बदलाव संभव है. वहीं हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां क्षेत्र के हिसाब से तय होती हैं. निचले इलाकों के स्कूलों में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी निर्धारित है. वहीं विंटर क्लोजिंग वाले क्षेत्रों में 1 जनवरी से 9 फरवरी 2027 तक लंबा अवकाश रहेगा. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कम तापमान को देखते हुए यह व्यवस्था की जाती है.

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