भारतीय सेना में अधिकारी बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए रैंक, प्रमोशन की समय सीमा और सैलरी को समझना बहुत जरूरी होता है. जैसे-जैसे अधिकारी का एक्सपीरियंस और सेवाकाल बढ़ता है, वैसे-वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है. कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि सेना में कितने प्रमोशन के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सेना में कितने प्रमोशन के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है और कितनी सैलरी बढ़ती है.

सेना में कैसे होती है शुरुआत?

जब सेना में कोई सैनिक शामिल होता है, तो वह सिपाही स्तर का होता है इसके बाद वह लांस नायक बनता है. वहीं इसके बाद वह नायक बनता है. नायक सैनिकों के एक छोटे ग्रुप के लिए जिम्मेदार स्क्वाड लीडर होता है. नायक के पद के बाद सैनिक हवलदार बनता है. इसके बाद सैनिक नायब सूबेदार के पद पर तैनात होता है, वहीं इसमें एक ऑफिसर के अंडर एक प्लाटून यानी लगभग 30 से 40 सैनिक होते हैं. इसके बाद ऑफिसर सूबेदार के पद पर प्रमोट होता है. सूबेदार के बाद मेजर सूबेदार पद पर प्रमोशन होता है.

कितने प्रमोशन के बाद बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल?

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमीशंड अधिकारियों की शुरुआती रैंक होती है. इस पद तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित चयन प्रक्रिया, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षण और सेना में ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. सेना में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है. वहीं लेफ्टिनेंट बनने के बाद लगभग दो साल की सेवा के बाद अधिकारी कैप्टन बनता है. इसके बाद अपने एक्सपीरियंस और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर अधिकारी मेजर बनता है. वहीं लगभग 13 साल की सेवा के बाद सेना में अधिकारी मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचता है.

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कितनी बढ़ जाती है सैलरी?

सेना में सिपाही स्तर के सैनिको की सैलरी लगभग 21,700 से 25,000 रुपये प्रतिमाह होती है. इसके बाद प्रमोशन के साथ ही सैनिक की सैलरी भी बढ़ती जाती है. वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल जैसी बड़ी पोस्ट पर अधिकारी की सैलरी में अंतर होता है. लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी आमतौर पर 1,21,200 रुपये हर महीने होती है. वहीं अलग-अलग तरह के भत्ते जोड़कर लेफ्टिनेंट कर्नल को इन हैंड लगभग 1,50,000 रुपये या उससे ज्यादा सैलरी मिलती है. आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार लेफ्टिनेंट पे लेवल 10 में आते हैं, जिसका पेमेंट 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक जाता है.

कर्नल और उससे ऊपर चयन आधारित प्रमोशन

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल तक प्रमोशन मुख्य रूप से सेवा अवधि और निर्धारित शर्तों और परीक्षाओं से जुड़ा रहता है. जबकि कर्नल आमतौर पर 15 से 17 या 15 से 20 साल की सेवा के बाद के बाद बनते हैं. वहीं उससे ऊपर के पदों जैसे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल पर प्रमोशन चयन प्रक्रिया के तहत योग्यता, प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता, सालाना रिपोर्ट और उपलब्ध व्यक्तियों पर निर्भर करता है.

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