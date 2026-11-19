Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं. कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई और कानूनी लड़ाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. वहीं जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के स्वागत के लिए 600 से ज्यादा समर्थक जमा हुए थे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब उन्हें लेने के लिए मौजूद थे.

जेल से रिहाई के बाद आजम खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल रामपुर से 9 बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार अहम विभागों के मंत्री रहे, आजम खान के जीवन के बारे में लोगों के बीच चर्चाएं रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आजम खान ने कहां से पढ़ाई की है और उनका परिवार कितनी संपत्ति का मालिक है.

आजम खान का परिवार

14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे मोहम्मद आजम खान के पिता का नाम मुमताज अली खान और माता का नाम अमीर जहां बेगम है. वहीं आजम खान की पत्नी का नाम तंजीन फातिमा है. आपको बता दें कि आजम खान का पत्नी भी सांसद रही है. आजम खान और तंजीन फातिमा के दो बेटे है. उनके बड़े बेटे का नाम अदीब आजम खान और छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला आजम खा है.

कहां से हुई आजम खान की पढ़ाई?

आजम खान ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई रामपुर स्थित बकर स्कूल से पूरी की थी. वहीं रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की. कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखा. वह 1980 में पहली बार विधायक बने और आगे चलकर 9 बार रामपुर विधानसभा सीट से चुने गए. साथ ही राज्यसभा सदस्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और यूपी सरकार में नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं संसदीय कार्य जैसे विभागों के मंत्री भी रहे.

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कितनी संपत्ति का मालिक है उनका परिवार?

2019 लोकसभा चुनावी हलफनामे के अनुसार-

2019 लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा की कुल नेटवर्थ 4,61,24,814 दर्ज की गई थी. इसमें चल संपत्ति 1,49,53,814 बताई गई थी, जिसमें आजम खान के नाम 81,30,044 और पत्नी तंजीन फातिमा के नाम 68,23,770 थी. वहीं अचल संपत्ति 3,11,71,000 जिसमें आजम खान के नाम पर 40,17,000 और पत्नी के नाम पर 2,71,54,000 शामिल थी. उस दौरान दोनों पर किसी तरह का बैंक लोन या सरकारी बकाया नहीं दिखाया गया था.

2022 विधानसभा चुनावी हलफनामे के अनुसार-

2022 विधानसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति बढ़कर लगभग 6,14,75,680 रुपये तक पहुंच गई थी. इस दौरान 35,000 रुपये नकद, स्वयं और संस्थान के नाम पर बैंक खातों में 2 करोड़ 30 लाख 66 हजार रुपये, 52 लाख रुपये की वोल्वो एस90डी कार और पत्नी के नाम क्वालिस गाड़ी का जिक्र किया गया था. हलफनामे की डिटेल के अनुसार उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, आवासीय भवन और कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ-साथ गहने और हथियार भी दर्ज हैं.

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