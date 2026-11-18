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New Zealand Student Visa: न्यूजीलैंड स्टडी वीजा में भारत चीन से पीछे, आंकड़ों से बढ़ी छात्रों की चिंता
इमीग्रेशन न्यूजीलैंड की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 2026 में भारतीय छात्रों के लिए स्टडी वीजा मंजूरी की राह थोड़ी कठिन हो गई है.
New Zealand Student Visa Data: पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड से एक चिंता भरी खबर सामने आई है. इमीग्रेशन न्यूजीलैंड की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 2026 में भारतीय छात्रों के लिए स्टडी वीजा मंजूरी की राह थोड़ी कठिन हो गई है. जनवरी से सितंबर 2026 के बीच भारत से प्राप्त छात्र वीजा आवेदनों में से केवल 64.1 प्रतिशत को ही मंजूरी मिली है, जबकि इस अवधि के दौरान चीन की वीजा सफलता दर 95.5 प्रतिशत दर्ज की गई है.
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Published at : 18 Nov 2026 08:43 AM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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