आंकड़ों के अनुसार इस 9 महीने की अवधि में न्यूजीलैंड को भारतीय नागरिकों से कुल 13,895 छात्र वीजा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30 सितंबर तक 12,279 आवेदनों पर फैसला लिया जा चुका है. भारतीय छात्रों की 64.1 प्रतिशत की मंजूरी दर सभी देशों के कुल औसत से काफी कम है. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब न्यूजीलैंड सरकार अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन गोइंग फॉर ग्रोथ योजना के तहत विदेशी छात्रों काे आकर्षित कर अपने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.