2070 तक दुनियाभर में हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखने को मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह बना रहेगा. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. 2070 तक दुनियाभर में मुसलमानों की कुल संख्या 3.6 अरब हो जाएगी, जो वैश्विक आबादी का 36 फीसदी होगी.

हिंदुओं की बड़ी आबादी भारत में रहती है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या वाला देश है. 2020 में यहां 1 अरब से ज्यादा हिंदू थे, जबकि 6.5 करोड़ हिंदू अन्य जगहों पर रहते थे, जिनमें मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमानों के अनुसार आने वाले दशकों में भारत और दुनिया भर में हिंदुओं की कुल संख्या बढ़ेगी, लेकिन अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में हिंदुओं की वृद्धि दर धीमी रहेगी. वैश्विक जनसंख्या में उनका प्रतिशत थोड़ा कम हो जाएगा.

कम होगी हिंदुओं की आबादी

प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर मौजूदा जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहा तो 2020-2070 के बीच भारत में हिंदुओं की संख्या में 176 मिलियन की वृद्धि होगी. हालांकि भारत में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम बच्चों की संख्या अधिक है. प्रजनन दर में इस अंतर और मुसलमानों की कम उम्र को देखते हुए यह अनुमान है कि भारतीय आबादी में हिंदुओं का अनुपात कम होगा, जबकि मुसलमानों का अनुपात और बढ़ेगा.

दुनियाभर में हिंदुओं की संख्या 2020 से 2070 के बीच 199 मिलियन बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह कुल लगभग 1.4 बिलियन हो जाएगी, लेकिन दुनिया की बाकी आबादी यानी सभी गैर-हिंदू कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी. इस कारण वैश्विक आबादी में हिंदुओं का हिस्सा कम होगा जो 2020 में 15 फीसदी से घटकर 2070 में 14 फीसदी रह जाएगा.

पाकिस्तान में हाल

भारत के बाहर हिंदुओं की आबादी में होने वाली अनुमानित वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान (+50 लाख) और अमेरिका (+40 लाख) से आएगा. पाकिस्तान में हिंदू आबादी के मौतों की तुलना में जन्म दर ठीक होने के कारण तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. अमेरिका में हिंदू आबादी मुख्य रूप से आप्रवासन (दूसरे देशों से आकर बसने वालों) के कारण बढ़ेगी.

आंकड़ों के मुताबिक, 2070 तक अमेरिका में दुनिया के पांचवें सबसे बड़े हिंदू समुदाय की आबादी होगी. नेपाल और भारत ही केवल ऐसे दो देश रह जाएंगे जहां हिंदुओं का बहुमत होगा. इसके अलावा सूरीनाम, फिजी और मॉरीशस में हिंदू आबादी के हिस्से में 5 प्रतिशत अंक या उससे अधिक की गिरावट आएगी.

2070 तक दुनिया में कितने मुस्लिम होंगे

इस्लाम बाकी धर्मों की अपेक्षा दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह है. प्यू रिसर्च के मुताबिक, 2020 और 2070 के बीच दुनिया भर में मुस्लिम आबादी में 80 फीसदी की वृद्धि होगी, जबकि गैर-मुस्लिम आबादी में 11 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी होगी. मुस्लिम आबादी बढ़ने का कारण एक तो यह कि उनकी आबादी में युवाओं की संख्या अधिक है और दूसरा यह कि उनकी प्रजनन दर बाकी के मुकाबले हाई है.

अगर यहीं जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहा तो 2070 तक दुनिया भर में मुसलमानों की कुल संख्या 3.6 अरब हो जाएगी, जो वैश्विक आबादी का 36 फीसदी होगी. उम्मीद है कि 2035 तक मुसलमान ईसाइयों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएंगे. उप-सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है, जहां आने वाले दशकों में मुसलमानों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होने का अनुमान है.

कितने देश होंगे मुस्लिम बहुसंख्यक

2070 तक अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया की जगह दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा. उत्तरी अमेरिका में मुसलमानों की संख्या तीन गुना से भी ज्यादा हो जाएगी. लगभग 60 लाख से बढ़कर 2 करोड़ (20 मिलियन) हो जाएगी. अमेरिका में मुस्लिम आबादी 90 लाख तक बढ़ेगी. 54 देशों और क्षेत्रों में मुसलमानों की बहुलता होगी. इनमें से 35 जगहें ऐसी होंगी ,जहां मुसलमान कुल आबादी का कम से कम 90 फीसदी होंगे.

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