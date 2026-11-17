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US Politicians Indian Wives: US के बड़े नेताओं की पत्नियों का भारत से कनेक्शन, किसने कहां से की पढ़ाई?
अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती भागीदारी की चर्चा तो अक्सर रहती है, लेकिन वहां के कई बड़े और चर्चित राजनीतिक चेहरों के पार्टनर भी भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं.
US Politicians Indian Wives: अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती भागीदारी की चर्चा तो अक्सर रहती है, लेकिन वहां के कई बड़े और चर्चित राजनीतिक चेहरों के पार्टनर भी भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं. मेडिकल, लॉ और कॉर्पोरेट जगत जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली इन महिलाओं की जिंदगी राजनीति के बहुत करीब होने के बावजूद एक दूसरे से काफी अलग है. इनमें से कुछ महिलाओं नेए चुनावी रैली और मंचों पर अपने पतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुर्खियां बटोरी तो कुछ ने राजनीतिक चका-चौंध से दूर रहकर अपने पेशे और परिवार को प्राथमिकता दी. ऐसे में चलिए आज हम आपको अमेरिका के प्रमुख राजनेताओं की भारतीय मूल की पत्नियों, उनकी पारिवारिक जड़ो और उनकी शिक्षा के बारे में बताते हैं.
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Published at : 17 Nov 2026 09:14 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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