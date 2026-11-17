डॉ. अपूर्वा रामा स्वामी एंटरप्रेन्योर और राजनेता विवेक रामास्वामी की पत्नी है, जिन्होंने 2026 का ओहायो गवर्नर चुनाव लड़ा. वह लैरिंगोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर है. येल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली अपूर्वा वर्तमान में द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर है और कैंसर उपचार के बाद आवाज संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों का इलाज करती है. उन्होंने अस्पताल की अपनी जिम्मेदारियां के साथ-साथ विवेक के साथ 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया.