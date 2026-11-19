समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को ईडी मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम रिहा कर दिया गया. डासना जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने आगामी यूपी चुनाव को लेकर कहा, "चुनाव नहीं अब इंकलाब होगा." आजम खान के इस बयान पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा पलटवार किया है.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा," दूसरों के चक्कर में न पड़ें अपनी जान बचाएं, मैं आजम खान को चुनौती देता हुन्न कि अगर उनमें हिम्मत है, तो वे अखिलेश यादव से कहें कि वे घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होगा. जिस दिन वे ऐसा कहेंगे, अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल देंगे." राजभर अंबेडकरनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया है.

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क्या कहा था आजम खान ने ?

आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि "अब चुनाव नहीं, इंकलाब होगा" और महज बदलाव नहीं बल्कि "सैलाब" आएगा. इस बात से आजम खान का सन्देश था कि लोग अब जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दों के नाम पर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वे संविधान और व्यवस्था के लिए पहले भी मरने को तैयार थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. साथ ही देश आजाद होने के बावजूद संविधान के कैद होने की बात कहते हुए उसके लिए आजादी की मांग करने को कहा.

इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों तंज कसते हुए कहा, "क्या वे माफिया हैं, और कहा कि अगर वे ऐसे होकर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो हर गली में ऐसे लोग होने चाहिए."

ओम प्रकाश राजभर का पलटवार

अब इसी बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर आजम खान के साथ ही सपा को भी निशाने पर लिया है. इसलिए उन्होंने सपा पर मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. अब राजभर के बयान पर सपा या आजम खान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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