दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए फर्जी फॉर्म-7 जमा होने का आरोप लगा रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शिकायत सौंपने के लिए कहा है.

कोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को कहा कि जिस BLO के खिलाफ शिकायत है, उसकी जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को दें, वह उचित कार्रवाई करेंगे. कांग्रेस नेता अली मेहदी ने याचिका दाखिल की थी.

मेहदी अली का पिछले महीने दिल्ली के मुस्तफाबाद से वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वो कह रहे हैं, ''चुनाव आयोग और बीजेपी जो वोट की चोरी कर रही है, उसका मुस्तफाबाद में अजीबोगरीब केस आया है. जहीर अली नेहरू विहार वार्ड में रहते हैं. हमारे सामने हैं. इनका इलेक्शन कार्ड है. बीजेपी के बीएलए ने इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी. इन्हें डेथ दिखा दिया. इन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा. बीजेपी के बीएलए के कहने पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया.''