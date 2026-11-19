चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार (19 नवंबर 2026) को शेनझेन बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका को ताइवान के मामले में संभलकर कदम उठाने चाहिए. ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब हों.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि संबंधों में सुधार बनाए रखने के लिए उनके बीच हुए समझौतों को लागू किया जाए. इसका दायरा बढ़ाए जाए और आपसी विवादों को ठीक तरीके से सुलझाया जाए.

चीन ने अमेरिका से की अपील

चीन ने अमेरिका से अपील किया कि ताइवान के मामले में उचित कदम उठाए जाएं ताकि दोनों देशों के संबंधों को कोई बड़ा झटका न लगे. साथ ही, उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने और ड्रग्स की रोकथाम, प्रवासियों की वापसी, टेलीकॉम धोखाधड़ी तथा AI सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान

बैठक की शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. अगर बड़े देश आपस में लड़ते हैं तो दुनिया में अफरा-तफरी मच जाएगी. हमें मिलकर विश्व शांति और स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए. बड़े देशों के बीच स्वस्थ संबंध होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है.

राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन ने क्या कहा?

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के दौरान कहा कि हम इतिहास रच रहे हैं. ये बैठक दुनिया के तीन सबसे बड़े देशों के बीच हो रही है. ये इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस के पास दुनिया के तीन सबसे बड़े परमाणु हथियारों का भंडार. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बैठक के दौरान बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर रूस, चीन और अमेरिका सहयोग करें तो वे वैश्विक स्थिरता को मजबूत कर सकते हैं. पुतिन ने कहा कि उन्हें, चीनी राष्ट्रपति शी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा करनी चाहिए.