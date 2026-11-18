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IIT Delhi Recruitment 2026: IIT दिल्ली ने निकाली JE पदों पर भर्ती, 80 हजार सैलरी के लिए जल्दी करें आवेदन
IIT दिल्ली ने अपने एस्टेट एंड वर्क सेक्शन में कंसल्टेंट के कुल 6 खाली पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
IIT Delhi Recruitment 2026: IIT दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरों के लिए एक अच्छा अवसर आया है. IIT दिल्ली ने अपने एस्टेट एंड वर्क सेक्शन में कंसल्टेंट के कुल 6 खाली पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. विज्ञापन संख्या Rectt./35/2026(W) के तहत निकाली गई इस भर्ती में कंसल्टेंट जूनियर इंजीनियर सिविल के चार पद और कंसलटेंट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के दो पद शामिल हैं.
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Published at : 18 Nov 2026 09:14 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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