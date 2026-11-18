चयनित उम्मीदवारों को उनके नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर 50 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये तक प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी. वहीं प्रस्तावित वेतन उम्मीदवार की पिछली नौकरी में लिए जा रहे सैलरी से 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा. 1 वर्ष पूरा होने के बाद सैलरी की समीक्षा की जाएगी और निर्धारित सीमा के अधीन प्रदर्शन के आधार पर पात्र कंसलटेंट को 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है.