Study Abroad: विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपनाएं ये  6 तरीके

विदेशी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन टीम सबसे पहले उम्मीदवार के निरंतर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट की गहराई और सर्टिफिकेट को देखते हैं. ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही स्टूडेंट्स को अपनी सभी मार्कशीट, एकेडमी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री सर्टिफिकेट और बैकलॉग सर्टिफिकेट तैयार रखने चाहिए. वहीं कोर्स और संस्थान की जरूरत के अनुसार एसएसटी, जीआरई या जीमेट टेस्ट स्कोर के साथ अंग्रेजी भाषा की दक्षता के लिए आईलेट्स स्कोर भी अनिवार्य हो सकते हैं. वहीं नेशनल एसोसिएशन फॉर कॉलेज एडमिशन काउंसिल के सर्वे के अनुसार 76.8 प्रतिशत 4 वर्षीय कॉलेज एडमिशन के फैसलों में कॉलेज प्रिपरेटरी कोर्स के ग्रेड को ज्यादा जरूरी मानते हैं. इसलिए यूनिवर्सिटी के चयन मानदंडों को समझे और देखें कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड उनकी आवश्यकताओं पर खरा उतरता है.