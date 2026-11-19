Odisha Schools Closed: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के खतरों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला लिया है. छात्रों और छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 6 जिलों के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 19 नवंबर यानि आज से 21 नवंबर 2026 तक तीन दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा खुर्दा जिले में भी 19 और 20 नवंबर को दो दिनों की लिए स्कूल बंद रहेंगे.

विशेष राहत आयुक्त कार्यालय और स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में पर समान रूप से लागू होगा. वहीं राज्य के दूसरे जिलों के जिला अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय मौसम और परिस्थितियों का लगातार आकलन करें और जरूरत पड़ने पर अपने स्तर पर छुट्टियां घोषित करें.

किन जिलों में कब तक बंद रहेंगे स्कूल?

जिले का नाम स्कूल बंद रहने की तारीख

गंजम 19, 20 और 21 नवंबर 2026

गजपति 19, 20 और 21 नवंबर 2026

पुरी 19, 20 और 21 नवंबर 2026

जगतसिंहपुर 19, 20 और 21 नवंबर 2026

केंद्रपाड़ा 19, 20 और 21 नवंबर 2026

कंधमाल 19, 20 और 21 नवंबर 2026

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कब और कहां टकराएगा चक्रवात अकवान?

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना यह गंभीर चक्रवाती तूफान अब उत्तर, उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवात 20 नवंबर 2026 को दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश के नरसापुर और दक्षिणी ओडिशा के पुरी बीच तट से टकराएगा. तट पार करते समय हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे घंटा रहने की संभावना है, जबकि हवा के तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. वहीं आईएमडी ने गुरुवार और शुक्रवार को मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, गजपति, गंजम, कंधमान, बौद्ध, पुरी, नयागढ़ और खुर्दा जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सख्त सलाह भी दी गई है.

50,000 लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि चक्रवात के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. अब तक करीब 50,000 लोगों को निचले और संवेदनशील इलाकों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राज्य में 3000 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं, जिनमें 448 सक्रिय रूप से उपयोग में है. वहीं सरकार ने 15 जिलों में राहत बचाव कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके अलावा संवेदनशील रेलवे ट्रैक के फूलों और निचले इलाकों की निगरानी के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे को सतर्क किया गया है अस्पतालों में 24 घंटे कंट्रोल रूम जनरेटर एम्बुलेंस और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित केदो तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

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