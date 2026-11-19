सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी पर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है. बीते बुधवार (18 नवंबर, 2026) को एक सुरक्षाकर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हाथ लगाकर सीएम के पास आने से रोक दिया था. अब जेडीयू नाराज है. जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला है.

अभिषेक झा ने कहा कि निशांत कुमार जेडीयू का चेहरा हैं. जो हुआ दुखद, पीड़ादायक है. ये हम लोगों का अपमान है. सीएम, डीजीपी संज्ञान लेकर जांच कराएंगे. उन्होंने कार्रवाई की मांग की.

अभिषेक झा ने यह भी कहा कि निशांत कुमार वैशाली के प्रभारी मंत्री भी हैं. सीएम सम्राट चौधरी के साथ पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत वैशाली गए थे. पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की जायजा लेने पहुंचे थे.

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इस मामले पर बीजेपी क्या कह रही?

वैशाली में निशांत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पार्टी नाराज है. हालांकि बीजेपी खुलकर बोलने से बचती दिखी. पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने सीएम के सुरक्षाकर्मियों द्वारा निशांत को धक्का देने के मामले पर कहा कि दोनों (सम्राट और निशांत) के बीच अच्छा तालमेल है. बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है.

नीतीश कुमार की चुप्पी पर क्या कहा?

दूसरी ओर 'नीतीश सेतु' पर बीते बुधवार को नीतीश कुमार से सवाल किया गया था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था. हाथ जोड़कर चले गए थे. इस पर कुंतल कृष्ण ने कहा कि नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए. ये उनका अधिकार है कि जवाब मीडिया के सवालों का देंगे या नहीं. वे हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठ गए, वे काम में विश्वास रखते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दें.

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