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यूपीएससी में बिना परीक्षा के भर्ती मौका, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
संघ लोक सेवा आयोग के 400 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्रीय सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में 400 पदों पर डायरेक्ट भर्ती जारी की है. इस भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट से 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :Education UPSC Government Jobs JOB
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