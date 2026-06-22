यूपीएससी में बिना परीक्षा के भर्ती मौका, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार वेतन दिया जायेगा. जिसमे अलग अलग पदों के हिसाब से 44900 रुपये से लेकर 1,44200 रुपये तक दिया जाएगा. साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी प्रदान भी किए जाएंगे.