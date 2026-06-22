हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षायूपीएससी में बिना परीक्षा के भर्ती मौका, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?

यूपीएससी में बिना परीक्षा के भर्ती मौका, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?

संघ लोक सेवा आयोग के 400 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Jun 2026 06:11 PM (IST)
संघ लोक सेवा आयोग के 400 पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्रीय सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में 400 पदों पर डायरेक्ट भर्ती जारी की है. इस भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट से 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

1/6
संघ लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या सीनियर एकेडमिक या स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए पीएचडी की डिग्री के साथ संबंधित फील्ड का अनुभव भी चाहिए.
संघ लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री या सीनियर एकेडमिक या स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए पीएचडी की डिग्री के साथ संबंधित फील्ड का अनुभव भी चाहिए.
2/6
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार वेतन दिया जायेगा. जिसमे अलग अलग पदों के हिसाब से 44900 रुपये से लेकर 1,44200 रुपये तक दिया जाएगा. साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी प्रदान भी किए जाएंगे.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार वेतन दिया जायेगा. जिसमे अलग अलग पदों के हिसाब से 44900 रुपये से लेकर 1,44200 रुपये तक दिया जाएगा. साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी प्रदान भी किए जाएंगे.
Published at : 22 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Education UPSC Government Jobs JOB

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CM Yogi के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कितनी मिलती है सैलरी, इस पद तक कैसे पहुंचते हैं IAS?
CM Yogi के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कितनी मिलती है सैलरी, इस पद तक कैसे पहुंचते हैं IAS?
शिक्षा
NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े पर NTA का शिकंजा, अभिषेक सिंह बोले- कोई नहीं बचेगा
NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े पर NTA का शिकंजा, अभिषेक सिंह बोले- कोई नहीं बचेगा
शिक्षा
हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
Advertisement

वीडियोज

BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें
कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! चीफ पर्पस ऑफिसर पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे; वीडियो वायरल 
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे
ओटीटी
OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
ट्रेंडिंग
Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget