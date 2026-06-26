यूपी के छात्रों की होगी बल्ले-बल्ले! स्कॉलरशिप से लेकर फ्री टैबलेट तक, जानें 8 बड़ी योजनाएं

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अभ्युदया योजना काफी कारगर साबित हो रही है. इस योजना में जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को अलग-अलग परीक्षा तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर की सुविधा दी जा रही है.