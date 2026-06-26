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यूपी के छात्रों की होगी बल्ले-बल्ले! स्कॉलरशिप से लेकर फ्री टैबलेट तक, जानें 8 बड़ी योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए बेहतरीन योजनाएं चला रही है.जिनमें छात्रों को स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेकर टैबलेट, स्मार्टफोन तक की सुविधा भी दी जाएगी.यहां जानें डिटेल्स.
उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलानी चलाई जा रही हैं जिससे छात्रों को आर्थिक मदद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी डिजिटल सुविधा और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो कि छात्रों के लिए आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है
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Published at : 26 Jun 2026 07:27 PM (IST)
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