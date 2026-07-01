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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाWomen Police IIT Madras Study: महिला पुलिस की तैनाती से बदल सकती है महिलाओं की सुरक्षा, जेंडर क्राइम पर IIT मद्रास का दावा

Women Police IIT Madras Study: महिला पुलिस की तैनाती से बदल सकती है महिलाओं की सुरक्षा, जेंडर क्राइम पर IIT मद्रास का दावा

Women Police IIT Madras Study: अध्ययन के अनुसार, अगर पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए तो जेंडर आधारित हिंसा की पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा मजबूत हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jul 2026 08:44 AM (IST)
Women Police IIT Madras Study: अध्ययन के अनुसार, अगर पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए तो जेंडर आधारित हिंसा की पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा मजबूत हो सकता है.

देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि पीड़िताएं शिकायत दर्ज कराने से क्यों हिचकिचाती हैं. सामाजिक दबाव, बदनामी का डर और न्याय प्रक्रिया को लेकर भरोसे की कमी इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. इसी बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास की एक नई स्टडी ने इस मुद्दे पर जरूरी बातें सामने रखी हैं. अध्ययन के अनुसार, अगर पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए तो जेंडर आधारित हिंसा की पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा मजबूत हो सकता है. इससे अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी, पीड़ितों को बेहतर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी और पुलिस व्यवस्था अधिक पीड़ित-केंद्रित बन सकेगी. हालांकि शोध में यह भी चेतावनी दी गई है कि ऐसे मामलों में जरूरत से ज्यादा समझौते या मध्यस्थता (ADR) पर निर्भर रहना न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकता है.

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स्टडी के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर होते हैं. खासतौर पर घरेलू हिंसा जैसे कई मामले सामाजिक बदनामी, डर और पारिवारिक कारणों की वजह से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. शोध में बताया गया है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से पीड़िताओं का भरोसा बढ़ता है. इससे वे शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आती हैं और पुलिस व्यवस्था उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील तरीके से काम कर पाती है.
स्टडी के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर होते हैं. खासतौर पर घरेलू हिंसा जैसे कई मामले सामाजिक बदनामी, डर और पारिवारिक कारणों की वजह से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. शोध में बताया गया है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से पीड़िताओं का भरोसा बढ़ता है. इससे वे शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आती हैं और पुलिस व्यवस्था उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील तरीके से काम कर पाती है.
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यह अध्ययन रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रोफेसर पी. कंदास्वामी के नेतृत्व में किया गया. इसमें देशभर में पुलिस अधिकारियों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन किए गए. इसके बाद अपराध, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य और कानून के जानकारों से राय ली गई, जिससे अध्ययन के नतीजें साफ हो सके. यह शोध प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यू जर्नल Systems Research and Behavioral Science में प्रकाशित हुआ है.
यह अध्ययन रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रोफेसर पी. कंदास्वामी के नेतृत्व में किया गया. इसमें देशभर में पुलिस अधिकारियों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन किए गए. इसके बाद अपराध, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य और कानून के जानकारों से राय ली गई, जिससे अध्ययन के नतीजें साफ हो सके. यह शोध प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यू जर्नल Systems Research and Behavioral Science में प्रकाशित हुआ है.
Published at : 01 Jul 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Women Safety Women Police Women Crime IIT-Madras Study IIT Madras Study Gender Crime Women Police Recruitment

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