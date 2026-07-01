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Women Police IIT Madras Study: महिला पुलिस की तैनाती से बदल सकती है महिलाओं की सुरक्षा, जेंडर क्राइम पर IIT मद्रास का दावा
Women Police IIT Madras Study: अध्ययन के अनुसार, अगर पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए तो जेंडर आधारित हिंसा की पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा मजबूत हो सकता है.
देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि पीड़िताएं शिकायत दर्ज कराने से क्यों हिचकिचाती हैं. सामाजिक दबाव, बदनामी का डर और न्याय प्रक्रिया को लेकर भरोसे की कमी इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. इसी बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास की एक नई स्टडी ने इस मुद्दे पर जरूरी बातें सामने रखी हैं. अध्ययन के अनुसार, अगर पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए तो जेंडर आधारित हिंसा की पीड़िताओं का पुलिस पर भरोसा मजबूत हो सकता है. इससे अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी, पीड़ितों को बेहतर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी और पुलिस व्यवस्था अधिक पीड़ित-केंद्रित बन सकेगी. हालांकि शोध में यह भी चेतावनी दी गई है कि ऐसे मामलों में जरूरत से ज्यादा समझौते या मध्यस्थता (ADR) पर निर्भर रहना न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकता है.
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Published at : 01 Jul 2026 08:44 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion