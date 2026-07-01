स्टडी के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर होते हैं. खासतौर पर घरेलू हिंसा जैसे कई मामले सामाजिक बदनामी, डर और पारिवारिक कारणों की वजह से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. शोध में बताया गया है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से पीड़िताओं का भरोसा बढ़ता है. इससे वे शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आती हैं और पुलिस व्यवस्था उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील तरीके से काम कर पाती है.