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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRBI Vacancy 2026: बिना परीक्षा मिलेगा रिजर्व बैंक में नौकरी का मौका. ₹4.10 लाख तक होगी सैलरी

RBI Vacancy 2026: बिना परीक्षा मिलेगा रिजर्व बैंक में नौकरी का मौका. ₹4.10 लाख तक होगी सैलरी

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कंसल्टेंट साइट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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  • आरबीआई ने 8 कंसल्टेंट साइट इंजीनियरों के पद निकाले.
  • बीटेक (15 वर्ष अनुभव) वाले ही कर सकते हैं आवेदन.
  • लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू से होगा चयन.
  • मासिक वेतन 2.40-4.10 लाख; ऑनलाइन आवेदन करें.

अगर आपने सिविल या इलेक्ट्रॉनिक में बीटेक की पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं. साथ ही आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो यह भर्ती आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकती है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने कंसल्टेंट साइट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी.  इस भर्ती के लिये इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती में कुल 8 पदों को भरा जायेगा. इनमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों शाखाओं के इंजीनियर के पद  शामिल हैं.  यह नौकरी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी.शुरुआत में नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे 2 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है.

इस भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिये उम्मीदवार के पास सिविल और इलेक्ट्रिकल विषय में बीटेक  या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास  निर्माण कार्य और बिल्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े काम का 15 साल का अनुभव भी होना चाहिए. कुछ पदों के लिए सरकारी विभाग या उससे जुड़े संस्थानों में काम करने का अनुभव भी जरूरी रखा गया है.

कितनी होगी उम्र सीमा?

इस भर्ती में उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र कम से कम 40 साल और अधिकतम 65 साल तक मान्य होगी.

कहां होगी पोस्टिंग

चयन होने के बाद उम्मीदवारों की पोस्टिंग अलग-अलग शहरों में की जायेगी. सिविल इंजीनियर के कुछ पदों के लिए रायपुर, चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ और मुंबई जैसी लोकेशन रखी गई हैं. वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पद के लिए मुख्य रूप से मुंबई पोस्टिंग दी जाएगी. आवेदन करते समय उम्मीदवार अपनी चॉइस भी दे सकते हैं.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवार को लेवल-2 पद पर लगभग 2.40 लाख से 3.40 लाख प्रति माह तक और लेवल-3 पद पर लगभग 3.10 लाख से 4.10 लाख रुपये तक मासिक वेतन दिया जायेगा.इसके अलावा अन्य सरकारी भत्ते भी दिये जायेंगे.

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चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है. सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन और अनुभव की जांच होगी. उसके बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू कराया जाएगा. इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए सामान्य,ओबीसी,ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और एससी,एसटी,पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवार को 100 रुपये  शुल्क देना होगा.

ऐसे करें आवेदन?

सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.वहां भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन पढ़ें. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें और मांगी गई जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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RBI Recruitment JObs RBI Vacancy 2026
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