B.Sc करने वालों को यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, यहां जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन

इस स्कॉलरशिप के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित समय सीमा के अंदर होनी चाहिए. सामान्य और एससी /एसटी वर्ग के लिए आय सीमा 250000 रुपए तय की गई है. जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 2 लाख तक हो सकती है. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले.