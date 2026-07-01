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B.Sc करने वालों को यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, यहां जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आप बीएससी की पढ़ाई के लिये यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं. तो यह आपके लिए सही मौका है. जाने कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया.
उत्तर प्रदेश में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए UP Scholarship 2026-27 आर्थिक सहायता पाने का अच्छा मौका हो सकता है. इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है. स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाता है और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:38 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion