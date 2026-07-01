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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाB.Sc करने वालों को यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, यहां जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन

B.Sc करने वालों को यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, यहां जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप बीएससी की पढ़ाई के लिये यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं. तो यह आपके लिए सही मौका है. जाने कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Jul 2026 07:38 AM (IST)
अगर आप बीएससी की पढ़ाई के लिये यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं. तो यह आपके लिए सही मौका है. जाने कौन-कौन कर सकता है आवेदन और क्या रहेगी इसकी प्रक्रिया.

उत्तर प्रदेश में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए UP Scholarship 2026-27 आर्थिक सहायता पाने का अच्छा मौका हो सकता है. इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है. स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाता है और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

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इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.इसके अलावा छात्र का किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए. यह आवेदन स्नातक स्तर के पोस्ट मैट्रिक श्रेणी में किया जाता है.
इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए छात्र उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.इसके अलावा छात्र का किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए. यह आवेदन स्नातक स्तर के पोस्ट मैट्रिक श्रेणी में किया जाता है.
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इस स्कॉलरशिप के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित समय सीमा के अंदर होनी चाहिए. सामान्य और एससी /एसटी वर्ग के लिए आय सीमा 250000 रुपए तय की गई है. जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 2 लाख तक हो सकती है. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले.
इस स्कॉलरशिप के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित समय सीमा के अंदर होनी चाहिए. सामान्य और एससी /एसटी वर्ग के लिए आय सीमा 250000 रुपए तय की गई है. जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 2 लाख तक हो सकती है. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले.
Published at : 01 Jul 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Education UP Scholarship 2026-27 UP Scholarship Apply

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