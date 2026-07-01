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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG फीस रिफंड का आखिरी मौका, NTA ने बढ़ाई बैंक डिटेल अपडेट करने की तारीख

NEET UG फीस रिफंड का आखिरी मौका, NTA ने बढ़ाई बैंक डिटेल अपडेट करने की तारीख

NEET UG 2026 के फीस रिफंड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है. NTA की तरफ से बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करने की अंतिम डेट बढ़ा दी है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 06:08 PM (IST)
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  • विवरण जमा करने से पहले सारी जानकारी ध्यान से जांचें.

NEET UG 2026 एग्जाम आपने दिया था और फीस रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट या सत्यापित करने की अंतिम डेट आगे बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 रात 11:50 बजे तक अपनी बैंक डिटेल्स की जांच या सुधार कर सकते हैं.

ये फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो पहले तय समय तक बैंक की सही जानकारी नहीं दे पाए थे या जिनसे अकाउंट डिटेल भरते समय कोई गलती हो गई थी. NTA का कहना है कि किसी भी पात्र उम्मीदवार का फीस रिफंड सिर्फ तकनीकी या छोटी गलती की वजह से नहीं रुकना चाहिए.

एजेंसी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, रिफंड पोर्टल 7 जुलाई तक खुला रहेगा. इस दौरान उम्मीदवार अपनी बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर नई जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं.

दो-स्तरीय सत्यापन जरूरी

बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा.

कैंसिल चेक भी कर सकते हैं अपलोड

अगर जरूरत पड़े तो उम्मीदवार अपने बैंक खाते की पुष्टि के लिए कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं. इससे बैंक डिटेल्स की जांच आसान होगी और रिफंड प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आने की संभावना कम रहेगी.

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सबमिट करने से पहले जरूर जांच लें जानकारी

NTA ने साफ किया है कि एक बार ऑथेंटिकेशन पूरा करके बैंक डिटेल्स सबमिट करने के बाद वही जानकारी अंतिम मानी जाएगी. इसलिए उम्मीदवार अकाउंट नंबर, IFSC कोड, खातेधारक का नाम और अन्य सभी जानकारी अच्छी तरह जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें. छोटी-सी गलती भी फीस रिफंड मिलने में देरी का कारण बन सकती है.

ऐसे करें बैंक डिटेल अपडेट

सबसे पहले NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां 'Final Opportunity to Confirm/Update Bank Account Details for NEET (UG) 2026 Fee Refund' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से साइन इन करें. डैशबोर्ड में जाकर 'Bank Account Details Confirmation/Updation' विकल्प चुनें. यहां अपनी बैंक जानकारी को ध्यान से जांचें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें. सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026 Fee Refund NEET UG Bank Account Update
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