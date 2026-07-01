NEET UG फीस रिफंड का आखिरी मौका, NTA ने बढ़ाई बैंक डिटेल अपडेट करने की तारीख

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NEET UG 2026 एग्जाम आपने दिया था और फीस रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट या सत्यापित करने की अंतिम डेट आगे बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 रात 11:50 बजे तक अपनी बैंक डिटेल्स की जांच या सुधार कर सकते हैं.

ये फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो पहले तय समय तक बैंक की सही जानकारी नहीं दे पाए थे या जिनसे अकाउंट डिटेल भरते समय कोई गलती हो गई थी. NTA का कहना है कि किसी भी पात्र उम्मीदवार का फीस रिफंड सिर्फ तकनीकी या छोटी गलती की वजह से नहीं रुकना चाहिए.

एजेंसी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, रिफंड पोर्टल 7 जुलाई तक खुला रहेगा. इस दौरान उम्मीदवार अपनी बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर नई जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं.

दो-स्तरीय सत्यापन जरूरी

बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा.

कैंसिल चेक भी कर सकते हैं अपलोड

अगर जरूरत पड़े तो उम्मीदवार अपने बैंक खाते की पुष्टि के लिए कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं. इससे बैंक डिटेल्स की जांच आसान होगी और रिफंड प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आने की संभावना कम रहेगी.



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सबमिट करने से पहले जरूर जांच लें जानकारी

NTA ने साफ किया है कि एक बार ऑथेंटिकेशन पूरा करके बैंक डिटेल्स सबमिट करने के बाद वही जानकारी अंतिम मानी जाएगी. इसलिए उम्मीदवार अकाउंट नंबर, IFSC कोड, खातेधारक का नाम और अन्य सभी जानकारी अच्छी तरह जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें. छोटी-सी गलती भी फीस रिफंड मिलने में देरी का कारण बन सकती है.

ऐसे करें बैंक डिटेल अपडेट

सबसे पहले NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां 'Final Opportunity to Confirm/Update Bank Account Details for NEET (UG) 2026 Fee Refund' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से साइन इन करें. डैशबोर्ड में जाकर 'Bank Account Details Confirmation/Updation' विकल्प चुनें. यहां अपनी बैंक जानकारी को ध्यान से जांचें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें. सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

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