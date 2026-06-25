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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCUET UG 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें? यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा प्लान यहां समझें

CUET UG 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें? यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा प्लान यहां समझें

CUET UG 2026 का रिजल्ट में आने के बाद छात्रों के मन में कॉलेज कॉलेज को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहें है, तो हम यहां बताएंगे कि छात्रों को एडमिशन, काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी आवेदन के लिए क्या करना होगा.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Jun 2026 10:18 AM (IST)
CUET UG 2026 का रिजल्ट में आने के बाद छात्रों के मन में कॉलेज कॉलेज को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहें है, तो हम यहां बताएंगे कि छात्रों को एडमिशन, काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी आवेदन के लिए क्या करना होगा.

CUET UG 2026 का रिजल्ट  जारी होने के बाद अब छात्रों के लिए कॉलेज कॉलेज  का अगला चरण शुरू होने वाला है. जिन छात्रों ने CUET UG 2026 की परीक्षा दी थी, उनको अब समय समय पर आवेदन और यूनिवर्सिटी अपडेट पर नजर रखना जरूरी हो गया है.रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले छात्रों को अपना स्कोर के अनुसार यह तय करना होगा कि वे किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. केवल रिजल्ट आना ही एडमिशन की गारंटी नहीं होता, आगे की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है.

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  सिर्फ (NTA) परीक्षा का आयोजन करती है और रिजल्ट जारी करती है, जबकि कॉलेज में दाखिला देने का काम यूनिवर्सिटी करती हैं. इसलिए छात्रों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन से जुड़े अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  सिर्फ (NTA) परीक्षा का आयोजन करती है और रिजल्ट जारी करती है, जबकि कॉलेज में दाखिला देने का काम यूनिवर्सिटी करती हैं. इसलिए छात्रों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन से जुड़े अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है.
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CUET स्कोर के आधार पर देश की कई केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है. एडमिशन के लिए कॉलेज की आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले नियम जरूर पढ़ें
CUET स्कोर के आधार पर देश की कई केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है. एडमिशन के लिए कॉलेज की आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले नियम जरूर पढ़ें
Published at : 25 Jun 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Education CUET UG Result 2026 CUET Admission 2026

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