CUET UG 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें? यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा प्लान यहां समझें

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सिर्फ (NTA) परीक्षा का आयोजन करती है और रिजल्ट जारी करती है, जबकि कॉलेज में दाखिला देने का काम यूनिवर्सिटी करती हैं. इसलिए छात्रों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन से जुड़े अपडेट देखते रहने की सलाह दी जाती है.