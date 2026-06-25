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CUET UG 2026 रिजल्ट के बाद क्या करें? यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा प्लान यहां समझें
CUET UG 2026 का रिजल्ट में आने के बाद छात्रों के मन में कॉलेज कॉलेज को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहें है, तो हम यहां बताएंगे कि छात्रों को एडमिशन, काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी आवेदन के लिए क्या करना होगा.
CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्रों के लिए कॉलेज कॉलेज का अगला चरण शुरू होने वाला है. जिन छात्रों ने CUET UG 2026 की परीक्षा दी थी, उनको अब समय समय पर आवेदन और यूनिवर्सिटी अपडेट पर नजर रखना जरूरी हो गया है.रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले छात्रों को अपना स्कोर के अनुसार यह तय करना होगा कि वे किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. केवल रिजल्ट आना ही एडमिशन की गारंटी नहीं होता, आगे की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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