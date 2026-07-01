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हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB ग्रुप डी का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

RRB ग्रुप डी का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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  • रेलवे ग्रुप D 2026 रिजल्ट जारी, 32,438 पद भरे जाएंगे.
  • सफल उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा.
  • दिव्यांग, पूर्व सैनिक PET से मुक्त; अगली जानकारी RRC वेबसाइट पर.
  • PET के बाद दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और अंतिम मेरिट सूची बनेगी.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में हिस्सा लिया था, वे अब अपने-अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट और स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

इस भर्ती के जरिए रेलवे में 32,438 लेवल-1 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. रिजल्ट के साथ उन उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिन्हें अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए चुना गया है.

अब क्या होगा अगला चरण?

सीबीटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) देना होगा. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन (Document Verification), मेडिकल परीक्षण और अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी. इन सभी चरणों का आयोजन संबंधित रेलवे जोन के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) करेंगे.

PET की तारीख, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी अलग से संबंधित RRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

SMS और ईमेल से भी मिलेगी जानकारी

PET के लिए चुने गए उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. ई-कॉल लेटर जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे डाउनलोड कर सकेंगे.

इन उम्मीदवारों को PET नहीं देना होगा

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांग (PwBD), पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) श्रेणी के उम्मीदवारों को PET में शामिल होने से छूट दी गई है. इन श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों की अलग सूची संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी की जाएगी.

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रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर अगले चरण पर है. जिन अभ्यर्थियों का चयन PET के लिए हुआ है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी शारीरिक तैयारी के साथ-साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी पहले से तैयार रखें, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.

ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां RRB Group D Result 2026 या Scorecard लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करें. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर लें और आगे के लिए सेव रख सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Education Results RRB Group D Result 2026
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